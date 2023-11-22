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Россияне не считают, что искусственный интеллект может их заменить

22 ноября 2023 11:19
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Россияне не считают, что искусственный интеллект может их заменить

Но доля тех, кому интересен ИИ как дополнительный инструмент работы, высока.

      По итогам опросного исследования, проведенного iConText Group и Up & Wise, выяснилось, что большая часть россиян уже применяла ИИ в рабочих процессах. Так, 9 % респондентов используют помощь ИИ регулярно, порядка 27 % — время от времени, при этом каждый четвёртый начал изучать инструменты с применением ИИ и экспериментировать с ними.

      18% участников исследования категорически не хотят использовать искусственный интеллект, однако каждый пятый респондент не против опробовать новую технологию, но пока не понимает, как это сделать. Кроме того, россияне сомневаются в способностях ИИ. Например, 57 % считают, что ИИ не сможет заменить врача — разве что станет помощником человека-доктора. Большую пользу, по мнению респондентов, принесет использование ИИ в сфере маркетинга – 46%, в промышленности – 40% и в транспортном сегменте – 14%.

      При этом россияне пока не переживают, что ИИ вытеснит их с рынка труда. Так, 40% участников не уверены, но сомневаются, что машины вытеснят людей с рабочих мест. Однако считающих, что человеческий труд будет востребован, несмотря на все достижения компьютерного разума, всего 22%. Тем не менее доля тех, кто не удивится, если технология заменит людей во всех отраслях, достаточно небольшая – 5%.

      В настоящий момент мы находимся на стартовой позиции развития искусственного интеллекта, отметил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин. «Но, несмотря на это, ИИ активно внедряется и в различные сегменты экономики, и в повседневную жизнь. Это связано с большим потенциалом технологии как в части автоматизации процессов, так и возможности проведения более детального анализа, что особенно необходимо для ряда сфер, например, медицины. Как вы знаете, уже сейчас создаются модели искусственного интеллекта, которые позволяют распознавать нетипичные формы онкологических заболеваний на самых ранних стадиях. И государство, и бизнес понимают важность внедрения ИИ в как можно большее число отраслей экономики. Именно поэтому в стране начинается формирование полноценного правового поля, регулирующего ИИ, особенно в части стандартов к качеству моделей, а также выработка целей развития технологии и открытие научных центров. Перед государством в этом случае стоит достаточно амбициозная задача: не так давно премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о необходимости внедрения ИИ на уровень в 50% в российской экономике», – пояснил депутат.

      Важно, что технология перестает быть уделом крупных ИТ-компаний и постепенно приходит и на потребительский рынок, удовлетворяя повседневный спрос, считает Антон Немкин. «Мы видим рост спроса на ИИ со стороны рядовых граждан. Конечно, этому способствуют различные решения, которые предлагает рынок: например, умные колонки. Популяризация технологии на массовом рынке будет увеличивать количество ИИ-решений, развивая конкуренцию и тем самым улучшая качество продукта. Кроме того, использование ИИ в повседневной жизни увеличивает вероятность использования технологии и в работе, что может положительно сказаться на повышении эффективности обработки рутинных процессов», – заключил парламентарий.

Пресс-служба депутата ГосДумы РФ Антона Немкина

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