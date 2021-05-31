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Россияне назвали сумму, необходимую на содержание ребенка

31 мая 2021 09:27
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Россияне назвали сумму, необходимую на содержание ребенка

Россияне назвали сумму, необходимую на содержание ребенка, передает РИА Новости. Как говорится в исследовании одного из банков, около 35% опрошенных назвали достойным бюджетом на одного ребенка 15-30 тысяч рублей в месяц.

По мнению еще 33%, эта сумма составляет от 30 до 50 тысяч рублей. Каждый пятый россиянин полагает, что на достойное содержание ребенка требуется от 50 до 100 тысяч рублей в месяц, а восемь процентов респондентов считают, что на это нужно свыше 100 тысяч рублей ежемесячно.

При этом шесть процентов опрошенных считают, что для достойного содержания одного ребенка в России достаточно 15 тысяч рублей в месяц – суммы, незначительно превышающей официальный прожиточный минимум.

Фото: Pixabay.com

Теги: дети доход зарплата соцопрос

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