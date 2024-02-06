Россияне назвали самые крупные траты на подростков

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«СберНПФ» совместно с образовательной компанией MAXIMUM Education попросили 1,5 тыс. родителей учеников школ с 5-го по 11-й класс по всей России привести структуру своих расходов на детей, а также рассказать о подходе к выдаче карманных денег и обучению подростков финансовой грамотности. Результаты исследования появились в распоряжении «Известий» 6 февраля.

Помимо образования (34%) и одежды (24%) респонденты отнесли к крупнейшим статьям расходов здоровье (21%) и развлечения (17%). Меньше всего родителей готовы увеличивать расходы на питание (14%) и одежду (13%).

Абсолютное большинство респондентов (85%) систематически дают детям деньги на карманные расходы. В основном это небольшие суммы — до 500 или до 1000 рублей в неделю (67% и 21% соответственно). Более крупные суммы выделяют 8% опрошенных. 77% родителей объясняют своим детям основы обращения с деньгами: как вести учет доходов и расходов, как эффективно откладывать деньги, как их хранить и так далее. 46% опрошенных делают это периодически, 31% — постоянно. Меньше четверти респондентов выдают деньги, не объясняя, как с ними обращаться.

Почти две трети участников опроса (63%) отметили, что их дети из части карманных средств формируют сбережения. Накопления детей большинства респондентов начинаются от 5 тыс. рублей (у 18% это 5–10 тыс. рублей, у 15% — 10–30 тыс., у 25% — более крупные суммы), в то время как у 42% сбережения не превышают 5 тыс. рублей.

Самостоятельно совершая покупки, дети предпочитают платить банковскими картами. Дети 28% опрошенных используют обычную карту, а дети каждого четвертого (25%) — специальную детскую карту. Каждый третий ребенок (32%) расплачивается наличными. Дети 7% респондентов пользуются системой SberPay, 5% — MirPay. Наименее популярная форма оплаты у школьников — QR-код с телефона: его предпочитают дети 4% участников опроса.