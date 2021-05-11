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Россияне назвали самой уважаемой профессией специальность врача

11 мая 2021 14:01
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Россияне назвали самой уважаемой профессией специальность врача

Россияне назвали самой уважаемой профессией специальность врача. Таковы данные опроса сервиса «Работа.ру».

Отмечается, что 59% респондентов считают эту профессию самой уважаемой. На второй позиции оказались учителя – 40%, на третьем месте – пожарные. Предпочтение этой профессии отдали 27% опрошенных. 26% респондентов заявили, что уважают учёных, 22% – военнослужащих, а 19% отметили инженеров.

Лётчики и машинисты набрали по 14%, строители – 13%, а шахтеры – 12%. В опросе приняли участие более 5 тыс жителей всех российских регионов.

Фото pixabay.com

Теги: профессии соцопрос

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