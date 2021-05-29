Россияне назвали любимое мороженое

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Результаты исследования одной из компаний приводит РИА Новости.

Из всех видов мороженого в 2020 году опрошенные чаще всего предпочитали пломбир. Самым востребованным типом мороженого у отечественных покупателей остаётся вафельный стаканчик. На его долю приходится 28% всех продаж. На втором и третьем месте по популярности – эскимо и рожок.

Эксперты отметили рост продаж мороженого в больших упаковках. Причины возросшей популярности напрямую связаны с пандемией, которая усилила тренд на домашнее потребление, считают эксперты. Такое мороженое покупают для всей семьи, в том числе для приготовления молочных коктейлей или добавления в кофе.

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