россияне назвали IKEA брендом, возвращения которого ждут больше всего

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Возвращение западных брендов, покинувших Россию с 2022 года, поддерживают почти половина опрошенных россиян, четверть выступают против. Больше всего респонденты ожидают возвращения IKEA (42,3%). Об этом свидетельствуют результаты опроса финансовой онлайн-платформы Webbankir (материалы есть в распоряжении ТАСС).

"Возвращение зарубежных брендов поддерживают 46,2% россиян, больше всего в РФ ждут возвращения IKEA (42,3%). Четверть россиян (27,2%) выступают против того, чтобы допускать бренды из недружественных стран на рынок РФ, потому что это навредит отечественным компаниям. И почти стольким же (26,7%) вопрос возврата безразличен. При этом 9,8% объяснили свою индифферентность тем, что и так приобретают товары ушедших брендов через параллельный импорт, а 16,9%, напротив, - тем, что не покупают их вовсе", - говорится в сообщении.

Среди 46,2% респондентов, которые поддерживают возвращение западных брендов, 16,1% высказываются однозначно за их возвращение, потому что без брендов "жить стало хуже". Для оставшихся 30,1% вопрос их возвращения не принципиален, но желателен. Если говорить о конкретных брендах (допускался выбор одновременно нескольких вариантов), то больше всего в России ждут возвращения IKEA: в этом признались 42,3% респондентов. Далее следуют Samsung - 39,8% голосов, Adidas - 30,8%, Apple - 29,2%, Nike - 27,8%, Coca-Cola - 25,9%, Toyota - 25%, H&M - 23,7%, Zara - 21,9%, Volkswagen - 20,9%, Audi и McDonald’s - по 19,9%.

Отвечая на вопрос о том, должно ли государство содействовать возвращению зарубежных брендов, большинство респондентов (40,9%) ответили отрицательно. По их мнению, "условия для тех, кто уходил из России, должны быть тяжелее". Обратной точки зрения придерживаются 30,9% опрошенных, хотя 19,4% оговариваются, что государственная поддержка должна оказываться только в том случае, если зарубежные бренды лучше отечественных аналогов. Наконец, 28,2% респондентов придерживаются мнения, что "условия должны быть одинаковыми для всех".

При этом лишь 18,8% опрошенных считают, что в случае возвращения западные бренды не смогут вернуть себе былую популярность. 28%, напротив, уверены, что они станут такими же востребованными, как и раньше. В свою очередь 53% допускают такую возможность, но только в отдельных категориях товаров.

Опрос проводился в первой половине марта 2025 года, в нем приняли участие 3 тыс. респондентов по всей России.