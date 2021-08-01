Россияне начали терять интерес к онлайн-шопингу

43

Покупательское поведение россиян начало возвращаться к своему привычному облику на фоне смягчения коронавирусных ограничений: в первом полугодии количество покупок в офлайне выросло на 69%, а в онлайне – сократилось на четверть, говорится в исследовании одного из крупнейших российских банков, на которое ссылается РИА.

Быстрее всего возвращаться покупатели стали в самых популярных направлениях. В их число вошли супермаркеты, бакалея и продуктовые магазины , фаст-фуд, рестораны и АЗС. В офлайн-магазинах и торговых точках стали не только совершать больше покупок, но и на большие суммы: средний чек одной покупки за первое полугодие 2021-ого в офлайне увеличился на 8% относительно того же периода прошлого года (1 123 рубля против 1 040 рублей в предыдущем).