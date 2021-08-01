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Россияне начали терять интерес к онлайн-шопингу

1 августа 2021 13:26
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Россияне начали терять интерес к онлайн-шопингу

Покупательское поведение россиян начало возвращаться к своему привычному облику на фоне смягчения коронавирусных ограничений: в первом полугодии количество покупок в офлайне выросло на 69%, а в онлайне – сократилось на четверть, говорится в исследовании одного из крупнейших российских банков, на которое ссылается РИА.

Быстрее всего возвращаться покупатели стали в самых популярных направлениях. В их число вошли супермаркеты, бакалея и продуктовые магазины , фаст-фуд, рестораны и АЗС. В офлайн-магазинах и торговых точках стали не только совершать больше покупок, но и на большие суммы: средний чек одной покупки за первое полугодие 2021-ого в офлайне увеличился на 8% относительно того же периода прошлого года (1 123 рубля против 1 040 рублей в предыдущем).

Теги: онлайн-торговля покупки шопинг

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