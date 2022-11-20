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Россияне начали массово дарить свое жилье

20 ноября 2022 11:59
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Россияне начали массово дарить свое жилье

Помимо увеличения спроса на доверенности, в последнее время граждане также стали чаще обращаться к нотариусам по вопросам дарения. Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе Федеральной нотариальной палаты.

«В частности, речь идет о передаче недвижимости близким, например, супруге, детям и родителям», — уточнили там.

Также нотариусы фиксируют, что востребованным стало дарение по доверенности от иногородних совершеннолетних сыновей, получивших доли по сделкам с использованием маткапитала, добавили в пресс-службе.

Договор дарения — один из способов распорядиться имуществом (как в особых, срочных ситуациях, так и в обычной жизни). Важно сделать всё правильно, чтобы не пострадать самому, не подставить человека, которому делаешь подарок, и не подвергнуть сделку риску оспаривания, отметили нотариусы.

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