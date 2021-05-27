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Россияне могут получить компенсацию от соседей-курильщиков

27 мая 2021 09:54
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Россияне могут получить компенсацию от соседей-курильщиков

Россияне, страдающие от курящих соседей, могут требовать возмещения морального вреда, заявил глава Верховного суда Вячеслав Лебедев, передает «РИА Новости».

«Верховный суд разъяснил, что нарушение этого права в жилых помещениях (например, курящими соседями) влечет обязанность компенсировать моральный вред», — сказал Лебедев.

Он отметил, что защита от воздействия табачного дыма входит в право граждан России на экологическое благополучие.

Каким образом человек сможет доказать, что получил моральный вред от соседа-курильщика, Лебедев не пояснил.

Ранее сегодня Superjob опубликовал результаты опроса, согласно которому после отмены самоизоляции 24% россиян стали меньше курить. Во время самоизоляции 14% опрошенных заявили, что стали курить больше. После отмены ограничений стали курить чаще 5% респондентов. Большая часть респондентов — 60% — не изменили своих привычек.

Аналитики отметили, что в целом россияне стали меньше курить и по сравнению с 2008 г. Люди, которые планируют бросать курить, в среднем потребляют в день на три сигареты меньше — 10 вместо 13. Опрошенные, которые не планируют бросать курение, стали выкуривать 13 сигарет вместо 15, пишут Ведомости.

Теги: курение сигареты суд

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