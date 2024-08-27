россияне меняют профессию в среднем 3 раза за жизнь

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Авито Работа провела опрос более 7 000 работающих россиян, чтобы узнать, как часто за их жизнь им приходилось менять профессию и хотели бы они пройти переобучение, чтобы продолжить работу по другому направлению. Опрос показал, что в среднем респонденты меняли профессию или специальность 3 раза за жизнь. Среди ответов учитывались как карьерные переходы по смежным направлениям (например, журналистика/PR), так и переобучение совершенно новой специальности (например, бухгалтер/разработчик).

Большинство опрошенных меняли свой карьерный путь хотя бы раз в жизни. Причем единожды это делали 13% участников опроса, каждый пятый россиян (20%) делал это 2 раза, 18% респондентов — 3 раза, 8% — 4 раза, а 5 и более раз за жизнь проходил переквалификацию каждый десятый (10%) опрошенный. 22% респондентов ни разу не меняли сферу деятельности — закономерно, чаще других возрастных групп об этом говорили опрошенные 18-24 лет (38%). Кроме того, одну профессию на всю жизнь выбирали многие респонденты старше 65 лет — об этом рассказали 28% опрошенных этой возрастной группы.

Почти половина (49%) работающих россиян отметили, что хотели бы пройти переобучение, чтобы продолжить работу по другой специальности, причем женщин среди них больше, чем мужчин (54% против 44%). Также среди тех, кто готов и хотел бы переучиться на новую специальность или профессию, в среднем больше молодых людей в возрасте 25-34 лет (55%) и 35-44 лет (57%). Чаще представителей других сфер деятельности к профессиональному переобучению готовы специалисты банкинга и инвестиций (65%), онлайн-торговли (60%), маркетинга, рекламы и PR (57%).

Согласно опросу, 32% россиян не готовы или скорее не готовы менять сферу своей деятельности, а еще 18% хотели бы, но не могут пройти переобучение по ряду причин. 23% респондентов не хотят проходить переобучение из-за стабильности и безопасности на текущем месте работы — они сомневаются, что смогут найти на рынке что-то лучшее в новой профессии. 17% ссылается на нехватку времени из-за личных или рабочих обязанностей, что мешает им посвятить себя обучению.

Еще одной распространенной причиной (16%) является неуверенность в выборе новой профессии или сферы для переобучения. Материальный вопрос также играет роль: 13% респондентов указывают на невозможность потерять текущий доход или оплатить обучение, а также не видят возможности пройти переобучение за счет компании-работодателя.