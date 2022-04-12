Россияне и жители всего мира отмечают сегодня День космонавтики.

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В этом году с момента первого в истории полета в космос, который совершил советский космонавт Юрий Гагарин, исполняется 61 год. Памятные мероприятия в Москве начнутся с традиционного возложения цветов к могиле Юрия Гагарина у Кремлевской стены.

Президент России Владимир Путин вместе с коллегой из Белоруссии Александром Лукашенко сегодня, в День космонавтики, посетит космодром Восточный в Амурской области.

Запланирована двусторонняя встреча лидеров, после чего они пообщаются с журналистами. Среди тем, как ожидается, будет и военная спецоперация на Украине.

Добавим, Александр Лукашенко уже прибыл в Благовещенск, передает Радио Маяк.