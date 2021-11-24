Россияне хотят работать контролерами QR-кодов

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Служба исследований hh.ru, сайта для поиска работы и сотрудников, проанализировала резюме россиян и выяснила, как часто среди соискателей встречаются желающие работать контролерами QR-кодов.

Всего в России на сегодняшний день обнаружилось 78 соискателей, ищущих работу именно контролерами QR-кодов и температуры тела – именно так называются их резюме. Больше всего таких резюме открыто в Липецкой области (20 шт.), Свердловской области (12 шт.), Москве и Алтайском крае (по 7 шт.), а также в Тульской области (4 шт.). Единичные резюме QR-контролеров встречаются в Татарстане, Самарской и Саратовской областях.

Интересно, что женщины чаще претендуют на должность проверяющего QR-кодов – им принадлежат 63% резюме. В 86% случаев это люди в возрасте до 30 лет. Желаемая зарплата в среднем составляет 24 тысячи рублей.

Добавим, что в России было открыто около 100 вакансий для сотрудников, в задачи которых входит именно проверка QR-кодов. Кроме собственно контролеров, этот функционал добавлен в некоторые вакансии для охранников, промоутеров и администраторов. Чаще всего такие предложения подразумевают работу в торговых центрах и заведениях общепита.