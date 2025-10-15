россияне допускают разницу в возрасте партнеров не более 10 лет

115

Согласно данным опроса, 33% респондентов считают максимально приемлемой разницу до пяти лет, еще треть (34%) — до десяти лет. При этом только 20% опрошенных заявили, что возраст не имеет значения, а разницу в 15 лет и более допустимой назвали лишь 10% россиян.

Россияне чаще одобряют отношения, в которых мужчина старше женщины на 15–20 лет: этот вариант допустим или нормален для 78% респондентов. Если же старше женщина, такой союз считают приемлемым лишь 59% участников опроса, а треть (33%) — назвали его неприемлемым. Женщины в целом строже оценивают возрастную разницу: половина опрошенных женщин (51%) считает разницу в 15–20 лет серьезной проблемой, тогда как среди мужчин такого мнения придерживаются 45%. Мужчины чаще допускают отношения с партнершей младше себя, а женщины почти всегда исключают отношения с мужчиной моложе.

Специалисты ВЦИОМ отмечают, что отношение к разнице в возрасте зависит не только от пола, но и от поколения. Миллениалы (1980–2000 годы рождения) проявляют наибольшую толерантность к разнице в 15–20 лет, а представители поколения «цифры» (родившиеся после 2001 года) чаще поддерживают минимальный разрыв в возрасте — до пяти лет. Эксперты связывают это с влиянием культурных стереотипов и трансформацией семейных ролей в обществе, пишет Ура.ру.