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Для получения услуги в денежном эквиваленте нужно подать заявление через личный кабинет на портале ПФР.
Россияне до октября могут отказаться от социальных услуг в пользу денежного эквивалента
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Россияне до октября могут отказаться от социальных услуг в пользу денежного эквивалента

24 сентября 2021 23:57
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Для получения услуги в денежном эквиваленте нужно подать заявление через личный кабинет на портале ПФР.

Россияне, имеющие право на льготы и соцподдержку, могут до конца сентября отказаться от получения набора социальных услуг в пользу денежного эквивалента, передает ТАСС.

"Люди, имеющие право на федеральные льготы и меры социальной поддержки, могут до конца сентября определить, в какой форме получать набор социальных услуг: натуральной или денежной. При выборе натуральной формы набор предоставляется лекарствами и медицинскими изделиями, также можно оформить путевку в санаторий и бесплатный проезд на пригородных электричках", - сообщается на сайте Пенсионного фонда РФ, где отмечено, что по умолчанию набор соцуслуг предоставляется всем (кроме тех, кто подвергся воздействию радиации) в натуральной форме.

Для получения услуги в денежном эквиваленте нужно подать заявление через личный кабинет на портале ПФР, в клиентской службе фонда или многофункциональном центре, который оказывает такую услугу.

"Указанный в заявлении вариант получения набора начнет действовать с 2022 года. Если раньше заявление уже подавалось, новое не требуется - набор будет выплачиваться деньгами до тех пор, пока человек не изменит свое решение", - говорится в сообщении фонда.

С февраля 2021 года денежный эквивалент социальных услуг проиндексирован и составляет 1 211,66 рубля в месяц. Вместо лекарств, медицинских изделий и продуктов лечебного питания можно получить 933,25 рубля в месяц, за отказ от путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний выплата составит 144,37 рубля в месяц, вместо бесплатного проезда на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно положена выплата 134,04 рубля в месяц.

 

Фото из открытых источников

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