Я нашел ошибку
Главные новости:
в РФ прошла регистрация новой автомобильной марки от завода АвтоВАЗ
В РФ прошла регистрация новой автомобильной марки от завода АвтоВАЗ
Музей еврейской культуры и быта в Самаре переедет в новое помещение
Музей еврейской культуры и быта в Самаре переедет в новое помещение
В Самаре запустят новый автобусный маршрут №474
В Самаре запустят новый автобусный маршрут №474
В Самаре частично перекроют улицу Советской Армии у Парка Дружбы
В Самаре частично перекроют улицу Советской Армии у Парка Дружбы
Семья Андреевых из Самарской области стала победителем Всероссийского конкурса «Семья года»
Семья Андреевых из Самарской области стала победителем Всероссийского конкурса «Семья года»
В Самарской области обновляются нормы градостроительного проектирования
В Самарской области обновляются нормы градостроительного проектирования
Артисты из Самары стали героями Книги рекордов России
Артисты из Самары стали героями Книги рекордов России
Школьников Самары приглашают принять участие в X Всероссийском конкурсе юных инженеров-исследователей «Спутник»
Школьников Самары приглашают принять участие в X Всероссийском конкурсе юных инженеров-исследователей «Спутник»
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.84
-1.12
EUR 91.73
-0.95
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Вечер камерной и органной музыки “Бах и вершины романтизма” пройдет в Самарской кирхе
4000 человек из 5 стран мира уже зарегистрировались на забег «Чистый спорт» в Самаре
Самарцам расскажут о работе над фильмом «Модерн губернии»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Россияне чаще пьют чай в пакетиках, чем листовой

16 октября 2025 10:51
141
россияне чаще пьют чай в пакетиках, чем листовой

Подавляющее большинство граждан России отдает свое предпочтение чаю в пакетиках. Как уточняет РИА Новости, только около трети населения заваривает листовой чай.

Таковы данные приводятся в исследовании компании NTech.

"Доля продаж в период с июля 2024 года по июнь 2025-го в российском ритейле чая в пакетиках составила 73,7% в денежном и 69,2% в натуральном выражении", – говорится в материале.

Доля листового и рассыпного же составила 25,6% в денежном и 30,4% в натуральном выражении. Что касается чая в капсулах, стиках и фильтр-пакетах, то их доля не превышает 1%.

"Надо признать, что чай в пакетиках стал нормой для российского потребителя", – заявил директор по аналитике компании Леонид Ардалионов.

Он отметил, что к чайным напиткам отмечается рост интереса. Причем как с оригинальным вкусом, так и с необычным.

Теги: Опрос

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Порог бедности за 10 лет вырос в 3 раза
16 октября 2025, 09:41
Порог бедности за 10 лет вырос в 3 раза
Порог бедности россиянами в среднем оценивается в 48 тысяч рублей в месяц. Экономика
152
россияне передают пароли даже незнакомым людям
15 октября 2025, 12:40
Россияне передают пароли даже незнакомым людям
Несмотря на понимание рисков, половина опрошенных (47%) не применяют никаких мер безопасности при передаче данных. Общество
258
россияне допускают разницу в возрасте партнеров не более 10 лет
15 октября 2025, 12:35
Россияне допускают разницу в возрасте партнеров не более 10 лет
33% респондентов считают максимально приемлемой разницу до пяти лет. Общество
261
В центре внимания
В Самаре ограничили проезд по улице Революционной в районе пересечения с Московским шоссе
16 октября 2025  12:39
В Самаре ограничили проезд по улице Революционной в районе пересечения с Московским шоссе
81
В Самаре тепло поступило в 98% жилфонда
16 октября 2025  10:43
В Самаре тепло поступило в 98% жилфонда
161
В полуфиналы конкурса «Это у нас семейное» приглашены 30 семейных команд из Самарской области
15 октября 2025  13:26
В полуфиналы конкурса «Это у нас семейное» приглашены 30 семейных команд из Самарской области
438
Губернатором Самарской области утверждена новая структура регионального Правительства
14 октября 2025  13:43
Губернатором Самарской области утверждена новая структура регионального Правительства
619
Были подведены итоги выезда в Приволжский район, рассмотрены вопросы проведения прививочной кампании против гриппа, капитального ремонта объектов здравоохранения, противодействия несанкционированной торговой деятельности на территории Самарской области.
13 октября 2025  18:20
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в областном правительстве
666
Весь список