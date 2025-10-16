россияне чаще пьют чай в пакетиках, чем листовой

141

Подавляющее большинство граждан России отдает свое предпочтение чаю в пакетиках. Как уточняет РИА Новости, только около трети населения заваривает листовой чай.

Таковы данные приводятся в исследовании компании NTech.

"Доля продаж в период с июля 2024 года по июнь 2025-го в российском ритейле чая в пакетиках составила 73,7% в денежном и 69,2% в натуральном выражении", – говорится в материале.

Доля листового и рассыпного же составила 25,6% в денежном и 30,4% в натуральном выражении. Что касается чая в капсулах, стиках и фильтр-пакетах, то их доля не превышает 1%.

"Надо признать, что чай в пакетиках стал нормой для российского потребителя", – заявил директор по аналитике компании Леонид Ардалионов.

Он отметил, что к чайным напиткам отмечается рост интереса. Причем как с оригинальным вкусом, так и с необычным.