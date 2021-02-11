Россияне больше доверяют инженерам и архитекторам — мужчинам, а фармацевтам и бухгалтерам — женщинам

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Стереотипы россиян в отношении представителей некоторых популярных сфер деятельности не всегда соответствуют гендерному составу профессиональных групп, например, большинство архитекторов, юристов, врачей и поваров — женщины, но доверяют россияне больше мужчинам. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из 418 населенных пунктов страны.



В отношении водителей и фармацевтов все понятно: больше доверяют шоферам-мужчинам (82%) и сильный пол составляет большинство (97%), а среди фармацевтов больше доверяют женщинам (73%), которые также составляют большинство (88%). Среди ИТР больше мужчин (78%) и доверяют чаще инженерам мужского пола (75%). Учитель — чаще всего женщина (83%) и доверяют больше педагогам-женщинам (56%).



Однако в некоторых отраслях деятельности есть интересные несоответствия. Так, например, женщин больше среди архитекторов (60%) и юристов (61%), а больше доверяют россияне специалистам-мужчинам: архитекторам — 72%, юристам — 54%. Среди врачей женщин также больше (63%), но предпочтения россиян на стороне докторов-мужчин (35% доверяют мужчинам в белых халатах, 27% — женщинам). Среди поваров женщин также больше (57%), но доверия больше кулинарным талантам мужчин (45% против 28% голосов в пользу женщин). Среди фотографов представителей обоих полов примерно поровну, но доверия со стороны россиян больше мужчинам (54%).



Особая ситуация с доверием массажистам: мужчины больше доверяют массажисткам (44%), а женщины — массажистам-мужчинам (49%). Мужчины несколько чаще говорят о доверии поварам-женщинам, хотя большинство доверяет все же поварам-мужчинам. Аналогичная ситуация у мужчин с доверием менеджерам по персоналу, дизайнерам и переводчикам: большинство представителей сильного пола доверяет в данных сферах женщинам, но число голосов в поддержку специалистов-мужчин выше среднего.



За 8 лет выросло доверие населения к мужчинам-специалистам на позициях инженера (54% в 2013 году и 75% сегодня) и юриста (34 и 54%). Миллионы красивых кадров заполонили интернет, но высокий уровень доверия в искусстве фотографии закрепили за собой мужчины (8 лет назад им доверяли 43%, сегодня — 54%). В год, когда посещаемость аптек выросла в разы, упрочили доверие к себе как к профессионалам женщины-фармацевты (41 и 73%), аналогично и с продавцами (25 и 63%). Несмотря на распространение барбершопов выросло доверие женщинам-парикмахерам (48 и 61%), судя по комментариям, это потому что они не боялись подпольно работать во время самоизоляции. Если доверие к HR-специалистам, мужчинам и женщинам, 8 лет назад было примерно на одном уровне (21 и 24%), то сейчас лидируют женщины (53%), аналогично и с психологами. К риелторам обоих полов доверие выросло пропорционально: россияне поняли, что без профессионалов на рынке недвижимости опасно. А вот среди журналистов россияне сейчас больше доверяют мужчинам, в 2013 году же мужчинам и женщинам, работающим в СМИ, доверяли примерно поровну.

Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 418

Время проведения: 1—8 февраля 2021 года

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет

Размер выборки: 1600 респондентов