Россиянам запретили хранить детские коляски под лестницами

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В России начали действовать новые противопожарные правила, опубликованные ранее на официальном портале правовой информации.



Согласно им, россиянам с сегодняшнего дня запрещено хранить мебель, детские коляски, велосипеды, санки и другие личные вещи на чердаках, в подвалах, под лестницами и в других технических помещениях многоквартирных домов. Особо указывается, что в данных помещениях нельзя хранить баллоны с газом, аэрозоли, любые отходы, легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, пиротехнику, свечи и сигареты, пишут vesti.ru.



Помимо этого запрещено использовать чердаки и подвалы многоквартирных домов для организации производственных участков или мастерских.



Запрет действует до 31 декабря 2026 года включительно, сообщает группа ЧП Самара | Тольятти.