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Россиянам рассказали о правильной подготовке дачи к зиме

11 октября 2022 09:10
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Россиянам рассказали о правильной подготовке дачи к зиме

Оставленной без присмотра в холодное время года даче могут угрожать различные факторы. О том, как правильно подготовить имущество к зиме, «Ленте.ру» рассказали эксперты «Росгосстраха».

В 35 процентах случаев в частные дома оказываются повреждены из-за сильного снега и ветра. Из-за пожаров в страховую компанию обращаются 26 процентов клиентов, из-за связанных с водой повреждений — 24 процента. Еще 10 процентов обращений приходится на кражи, количество которых выросло за последнее время.

Отмечается, что причина более чем 60 процентов страховых выплат по риску «пожар» — аварийная работа электросети и электрооборудования. На втором месте находятся возгорания из-за перекала печи, а на третьем — из-за пала мусора и природных пожаров, пишет Лента.

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