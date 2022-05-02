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Россиянам предстоит короткая рабочая неделя

2 мая 2022 10:16
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Россиянам предстоит короткая рабочая неделя

Первая рабочая неделя мая окажется короткой — из-за празднования Дня весны и труда россияне будут трудиться всего три дня.

Как пояснили в Роструде, 1 мая относится к нерабочим праздничным дням, выходной переносится на понедельник. Нерабочим будет и вторник, 3 мая, — по решению правительства, на этот день перенесли выходной с субботы, 1 января.

Таким образом, рабочими будут 4, 5 и 6 мая.

В Роструде также обратили внимание на то, что нерабочие праздничные дни не могут стать причиной для снижения зарплаты работников, получающих оклад. Тем, у кого оклад не установлен, за нерабочие праздничные дни, в которые их не привлекали к работе, выплачивается дополнительное вознаграждение. Его размер устанавливается коллективным договором, соглашениями или локальным нормативным актом.

Следующие выходные тоже будут длинными — в честь Дня Победы предстоит отдыхать с 7 по 10 мая, а затем последует еще одна трехдневная рабочая неделя, сообщает РИА Новости.

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