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Россиянам предложили запретить петь в квартирах

21 мая 2021 11:28
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Россиянам предложили запретить петь в квартирах

На сайте Российской общественной инициативы (РОИ) на рассмотрение вынесли необычное предложение. Любители тишины предлагают запретить караоке в многоквартирных домах.

В обращении говорится:

- Использование соседями караоке приводит к нарушению покоя. По факту ответственности, как и запрета, нет. Требуется принять меры к уважению прав соседей в многоквартирных домах. Проживание в многоквартирном доме должно быть при условии, что гражданин принимает ряд ограничений, связанных с уважением прав соседей, в том числе запрет на использование громкой музыки, караоке. Хоть петь бы умели, а то слушать противно.

По состоянию на полдень 20 мая инициативу поддержали более 600 человек, а проголосовали против - 200, пишет Сова.инфо.

 Фото: pixabay

Теги: закон о тишине шумные соседи

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