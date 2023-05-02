Россиянам предложили платить за долгий брак

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Супружеские пары, прожившие в браке более 20 лет, должны получать дополнительные выплаты. О разработке соответствующего законопроекта депутатами от ЛДПР в Госдуме заявил заместитель руководителя фракции Ярослав Нилов, передает ТАСС.

Согласно предложению народных избранников, каждой такой паре можно выдавать по 20 тысяч рублей в год каждые пять лет в виде разовой выплаты. По словам Нилова, в ряде регионов уже установлены меры поддержки супругов, проживших вместе долгое время, но лучше вывести выплаты на федеральный уровень.

Депутат подчеркнул, что сложившаяся в России ситуация требует поддержки института семьи. Законопроект в ЛДПР хотели бы посвятить своему бывшему лидеру Владимиру Жириновскому, «чей первый и единственный брак продлился много десятилетий».

В пресс-службе партии уточнили, что законопроект отправят на отзыв в правительство до конца весенней сессии Госдумы, пишет Лента.