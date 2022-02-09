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Россиянам посоветовали забирать чеки которые выдают банкоматы и на кассах в магазинах

9 февраля 2022 18:52
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Чек на кассах в магазинах и банкоматах стоит сохранять, он является гарантией и защитой прав потребителя.

Чек на кассах в магазинах и банкоматах стоит сохранять, он является гарантией и защитой прав потребителя. Об этом в среду, 9 февраля, сообщил доцент факультета права НИУ ВШЭ Александра Касаткина, передают "Известия".

«Чек — это в первую очередь доказательство совершенной покупки, доказательство того, что сделка купли-продажи успешно заключена, продавец получил соответствующее денежное вознаграждение, взамен выдав покупателю интересующий его товар», — приводит агентство «Прайм» слова Касаткиной.

В чеках, которые выдают банкоматы, могут быть спрятаны персональные данные клиента. Например, последние цифры банковской карты и номер телефона клиента. Этой информацией могут воспользоваться киберпреступники, отметила эксперт.

В январе был зафиксирован рост количества мошеннических фишинговых сайтов с объявлениями о покупке билетов на концерты и спектакли. Получая ссылку, человек заполняет платежную форму.

Однако вместо покупки оформляется подписка на сайт злоумышленников и начинается списывание денег с карты, при этом средства уходят суммами от 5 тыс. до 20 тыс. рублей с разницей в 10–15 секунд до полного обнуления баланса.

 

Фото: ТАСС/Михаил Метцель/"Известия"

 

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