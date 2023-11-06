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Россиянам посоветовали, в каких нарядах встречать 2024 год

6 ноября 2023 12:39
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Россиянам посоветовали, в каких нарядах встречать 2024 год

Стилист магазинов Nonconform Анастасия Хохлова 6 ноября рассказала «Известиям», в каких нарядах встречать год Зеленого Деревянного Дракона.

Как отметила эксперт, на новогоднюю вечеринку независимо от того, где именно она будет проходить — дома, в гостях, в ресторане или клубе, — можно позволить себе одеться чуть ярче, чем по обычным поводам. Платье в пайетках, броские аксессуары, акцентные украшения, необычные принты: ночь на 1 января — идеальное время, чтобы продемонстрировать себя во всей красе, считает Хохлова.

«Но здесь важно соблюсти правило уместности. Слишком вычурный наряд на скромном домашнем празднике будет смотреться нелепо. Однако это не повод отказаться от идеи надеть яркое платье или блузку с пайетками. Достаточно упростить образ базовыми белыми кедами или же включить в лук праздничные мюли: все-таки, несмотря на праздник в родных стенах, сочетать в образе нарядный верх и домашние тапочки не совсем верно», — сказала она.

Для празднования в клубе или ресторане уместны пайетки, стразы и эффект металлик — все эти решения сегодня в тренде, указала стилист.

«Не важно, верите вы в астрологию и восточные календари или нет, животное будущего года — Дракон — может стать отличным источником идей и вдохновения для наряда. Это мифическое существо традиционно ассоциируется с яркими цветами — огненным красным, зеленым, золотым, а также всем переливающимся и броским. Достаточно выбрать платье, блузу или брючный костюм в одном из этих оттенков, а сложности и праздничности наряду придаст необычная фактура или крой, например, асимметрия или драпировка», — сказала она.

Если праздник состоится на улице, в первую очередь внимание стоит уделить тому, чтобы одеться по погоде, считает собеседница «Известий».

«Кому нужен нарядный образ, если вы в нем замерзнете и не сможете насладиться вечером? Так что обуваем угги или мунбуты (вторые можно найти в золотом исполнении с эффектом металлик — идеальное решение для новогоднего дресс-кода в год Дракона), плотные брюки, джинсы или шерстяные штаны, а наверх выбираем пуховик или бомбер. От куртки не стоит ждать стилистической актуальности, эту задачу лучше отдать аксессуарам, например наивным вязаным шапке и шарфу с нарочито новогодними принтами», — сказала эксперт.

По словам Хохловой, ироничные образы — спасение для тех, кто не хочет ломать голову над созданием лука. Никто не сможет упрекнуть вас, если на новогоднее празднование вы наденете вязаный свитер с милым рисунком — елочками, снежинками, оленями, заявила специалист.

«Мужской новогодний гардероб по традиции чуть скромнее. За стилистической основой можно обратиться к скандинавскому стилю: брюки и вязаный свитер, кардиган или джемпер легко станут базой для образа. А чтобы сделать его чуть праздничнее, можно вместо будничных оттенков коричневого или бежевого присмотреться к более ярким цветам, а в качестве акцента добавить, например, красный платок или носки, а также пару золотых украшений — кольцо и браслет», — заключила стилист.

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