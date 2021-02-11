Россиянам посоветовали не рассчитывать на госпенсии

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Государственные пенсии в недалеком будущем в России могут быть отменены для большей части категорий граждан. Такое мнение «ФедералПресс» высказал руководитель отдела экономических исследований аналитического агентства «Национальный эксперт» Алексей Климовский.

«Государство желает собирать высокие налоги, как в странах с устоявшейся социал-демократией и развитой системой социального обеспечения, а услуги предоставлять как в самых либертарных моделях образца «живите как хотите», – пояснил эксперт.

Он напомнил, что отечественная пенсионная система основана на принципе солидарности поколений: то есть нынешнее поколение платит пенсии предыдущему, а будущее (предполагается) будет платить нам.

«Однако значительная доля молодежи, как показывают опросы, не рассчитывает на государственные пенсии. Это неудивительно, только вот проблема не в дефиците бюджета, а в хронической убыточности и неэффективности Пенсионного фонда России», – пояснил Алексей Климовский.

Ранее о возможности отмены госпенсий заявлял и спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Будут у нас дальше государственные пенсии или нет, это тоже вопрос, потому что бюджет стал дефицитным», – отмечал ранее Володин.

Также спикер нижней палаты парламента в разговоре с жителями Саратовской области отмечал: если раньше пенсию одному жителю региона обеспечивали четыре работающих, то теперь, по официальным данным, это 0,96 работающего на одного пенсионера.

Напомним, россияне считают пенсию в размере 45,6 тысячи рублей комфортной для жизни. Это средний показатель, полученный по итогам опроса жителей крупных городов в возрасте от 45 до 60 лет. Исследование проводил негосударственный пенсионный фонд (НПФ) Сбербанка. Аналитики указывали, что это примерно втрое больше, нежели средняя пенсия в стране в текущем году. Так, в Москве средняя названная респондентами сумма – 65,1 тысячи рублей, в Санкт-Петербурге – 55,4 тысячи рублей.

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