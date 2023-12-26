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Россиянам перечислят пенсии и пособия за январь не позднее 28 декабря

26 декабря 2023 14:55
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Россиянам перечислят пенсии и пособия за январь не позднее 28 декабря

Пенсионеры, которым деньги поступают на карты кредитных организаций, получат январские выплаты досрочно — в конце декабря. Об этом сообщила газета "Известия".

По информации Соцфонда России, те граждане, кому деньги поступают на карту 5-го или 10-го числа, получат их до 28 декабря. Те же, кому пенсия приходит по почте, смогут получить её только в январе согласно графику работы почтовых отделений связи.

Другие выплаты за январь также можно будет получить досрочно. Так, до 28 декабря будут перечислены детские выплаты, ежемесячные выплаты из средств материнского капитала, пособия ветеранам, героям СССР и России, Героям Труда, военным и членам их семей, "чернобыльцам", инвалидам, почётным донорам и иным получателям.

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