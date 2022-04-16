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Россиянам объяснили отличия современного хлеба от советских батонов

16 апреля 2022 11:00
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Россиянам объяснили отличия современного хлеба от советских батонов

Отличия современного хлеба от советских батонов москвичам объяснили на сайте телеканала РЕН ТВ. Разница в рецепте и технологиях.

РЕН ТВ рассказывает, что по советскому ГОСТу тесто для батонов делали исключительно на основе опары: чуть больше половины муки смешивали с водой и дрожжами. Получившаяся смесь «бродила» три-четыре часа, после чего к ней добавляли оставшиеся ингредиенты. Далее тесто оставляли еще на час-полтора и только после этого отправляли в печь. Весь процесс изготовления занимал около семи часов.

Сегодня не все производители имеют возможность ставить опары: у одних не хватает для этого площадей, у других технологическая линия попросту не предусматривает приготовления опары. Хлеб создается по ускоренной технологии — тесто замешивают сразу и общее время приготовления сокращается до трех часов.

Запомнившийся многим вкус и аромат советским батонам придавал сливочный или молочный маргарин, который на большинстве современных производств заменили растительным маслом. Более того нынешние производители часто используют пищевые добавки.

Кроме того, качество хлеба зависит от того, в какой печи его приготовили. Канал сообщает, что в советские годы использовались исключительно газовые печи, в которых и получалась та самая корочка и мелкопористый мякиш. Сегодня же хлеб выпекают в сильно высушивающих корку электрических печах.

Еще одно важное отличие: раньше хлеб не продавался в упаковке. Она не требовалась, потому что срок годности батонов тех лет составлял 24 часа. Жесткие требования упаковывать выпечку появились позднее, пишет moslenta.ru.

Фото: Дильдина Светлана

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