Россиянам объяснили, как заряжать смартфон нельзя

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Аналитик-исследователь цифровых продуктов Роскачества Эльвина Насибулина перечислила опасные ошибки при зарядке смартфона, которые могут привести к преждевременному износу аккумулятора телефона. Ее слова приводит «Российская газета».

Эксперт посоветовала не оставлять смартфон на зарядке ночью, а заряжать гаджет перед сном, после чего включать экономный режим. Также она призвала не заряжать телефон в помещениях со слишком высокой или слишком низкой температурой.

Насибулина добавила, что не стоит использовать «универсальные зарядки» из Китая. Она посоветовала пользоваться оригинальными адаптерами. Также пользователям не рекомендуется дожидаться полной разрядки гаджета. «Следует помнить, что идеальной для батареи смартфона считается такая ситуация, когда ее заряд не опускается ниже 20 процентов и не поднимается выше 80 процентов», — добавила эксперт.

Ранее специалист по кибербезопасности Андрей Масалович назвал россиянам простое правило безопасного хранения данных на смартфоне, пишет Лента. «Хранить можно любые данные без ограничений, но самое простое правило: все, что вы готовы хранить в своем почтовом ящике в подъезде, можно хранить и в телефоне», — объяснил эксперт.