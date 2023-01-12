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Россиянам назвали способ избежать штрафов за опоздание на работу из-за непогоды

12 января 2023 13:00
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Россиянам назвали способ избежать штрафов за опоздание на работу из-за непогоды

Опоздание на работу в непогоду может стать причиной дисциплинарного взыскания. Директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина в беседе с «Лентой.ру» назвала способы избежать штрафов в случае спорной ситуации.

Она объяснила, что работодатель не может привлечь сотрудника к дисциплинарной ответственности, если он не смог прийти на работу из-за сложных погодных условий, но при этом необходимо принять во внимание факторы, сопутствующие проступку. Таким образом, руководитель должен выяснить истинную причину опоздания или неявки работника, уточнив, какие попытки предпринимал подчиненный.

«Если работодатель оценил все аргументы и объяснения работника и пришел к выводу, что причина опоздания или неявки на работу неуважительная, то работнику может грозить дисциплинарное взыскание в виде замечания, выговора или даже увольнения. Кроме этого, работодатель вправе не оплачивать работнику время отсутствия на рабочем месте», — резюмировала Санина.

Она порекомендовала поставить начальство в известность о задержке или неявке в случае опоздания на работу из-за погодных условий, а также написать объяснительную на имя руководителя, описав в ней ситуацию и причины опоздания. В случае, если работник считает наказание неправомерным, необходимо обратиться в Государственную инспекцию труда.

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