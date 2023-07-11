Россиянам назвали признаки опасного лифта

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Резкие рывки и скрежет при начале движения кабины говорят об опасности лифта для пассажиров. Признаки неисправного подъемного оборудования назвал россиянам замгендиректора АДС «Лифтсервис» Алексей Люточкин, пишет РИА Новости.

«Первое, на что нужно обратить внимание, — это резкое начало движения или остановки кабины, которые могут сопровождаться громким сторонним шумом или эффектом так называемой турбулентности, когда лифт сначала проваливается, а потом выныривает. Это может указывать на неисправную лебедку, которая отвечает за движение кабины», — предупредил специалист.

Другой важный момент — неисправность электрики. На наличие такой проблемы могут указывать нестабильное освещение, запах гари, нерабочие кнопки и неравномерное открытие дверей. Из-за этого лифт может резко остановиться или внезапно закрыться, а его пассажиры — получить травмы, пояснил Люточкин.