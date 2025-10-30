Я нашел ошибку
Главные новости:
У россиян заметили новую волну интереса к ретро-гаджетам
У россиян заметили новую волну интереса к ретро-гаджетам
Сотрудники транспортной компании «Самара Авто Газ» награждены за добросовестный труд
Сотрудники транспортной компании «Самара Авто Газ» награждены за добросовестный труд
Губернатор Самарской области сдержал обещание и сдал нормы ГТО со школьниками
Губернатор Самарской области сдержал обещание и сдал нормы ГТО со школьниками
В Кинельском районе ввели карантин из-за заболевания коров
В Кинельском районе ввели карантин из-за заболевания коров
Самолёт из Антальи совершил непредвиденную посадку в Самаре
Самолёт из Антальи совершил непредвиденную посадку в Самаре
Самарская молодёжь строит будущее АПК
Самарская молодёжь строит будущее АПК
в Самарской области пройдут мероприятия ко Дню народного единства
В Самарской области пройдут мероприятия ко Дню народного единства
Судебные приставы помогли тольяттинке взыскать ущерб за залитую квартиру
Судебные приставы помогли тольяттинке взыскать ущерб за залитую квартиру
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.47
-0.35
EUR 92.25
-0.69
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Семи школьникам Самары вручили паспорта в рамках Всероссийской программы «Мы – граждане России!»
В Самаре пройдут "Большие гастроли" Юго-Осетинского театра
В музее Эльдара Рязанова в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств 2025» пройдет экскурсия «Было время»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Россиянам напомнили о штрафах за обувь в подъездах

30 октября 2025 11:53
115
Россиянам напомнили о штрафах за обувь в подъездах

Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов ("Единая Россия") в беседе с ТАСС напомнил о том, что за оставленные в тамбурах и коридорах подъезда личные вещи, в том числе обувь, жильцам многоквартирных домов грозят штрафы.

Это расценивается как нарушение правила противопожарной безопасности

Депутат отметил, что места в подъездах или тамбурах зачастую бывают заставлены самокатами, колясками, велосипедами.

"А порой, вовсе начинают там что-то хранить, складировать и обувь оставлять. <….> Такое поведение нарушает правила противопожарной безопасности и правила технической эксплуатации дома", – цитирует ТАСС слова депутата Колунова.

Он подчеркнул, что посторонние предметы в подъезде повышают опасность возникновения пожара, а в случае возникновения чрезвычайной ситуации они препятствуют доступу к эвакуационным выходам.

За это грозит ответственность по статье 20.4 КоАП со штрафом в размере от пяти до 15 тысяч рублей для физических лиц и от 300 до 400 тысяч рублей – для юридических.

Колунов рассказал, что в случае, если соседи оставляют личные вещи вне квартиры или специально отведенных для этого мест, следует обращаться в управляющую компанию.

Ее сотрудники проверят подъезд и выпишут нарушителям предписание устранить завалы.

Если оно будет проигнорировано, то УК обратится в Жилинспекцию, МВД и МЧС, и тогда уже "в дело пойдет уже статья КоАП 20.4", пояснил депутат Госдумы.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Губернатор Самарской области сдержал обещание и сдал нормы ГТО со школьниками
30 октября 2025  13:39
Губернатор Самарской области сдержал обещание и сдал нормы ГТО со школьниками
50
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сдаст нормы ГТО со школьниками
30 октября 2025  12:33
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сдаст нормы ГТО со школьниками
115
25 новых автобусов выйдут на линии в Самаре
30 октября 2025  12:03
25 новых автобусов выйдут на линии в Самаре
127
Вячеслав Федорищев поздравил тренеров и наставников с профессиональным праздником
30 октября 2025  10:22
Вячеслав Федорищев поздравил тренеров и наставников с профессиональным праздником
160
Россиянам напомнили о сокращенном рабочем дне 1 ноября
30 октября 2025  10:12
Россиянам напомнили о сокращенном рабочем дне 1 ноября
160
Весь список