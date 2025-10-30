Россиянам напомнили о штрафах за обувь в подъездах

115

Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов ("Единая Россия") в беседе с ТАСС напомнил о том, что за оставленные в тамбурах и коридорах подъезда личные вещи, в том числе обувь, жильцам многоквартирных домов грозят штрафы.

Это расценивается как нарушение правила противопожарной безопасности

Депутат отметил, что места в подъездах или тамбурах зачастую бывают заставлены самокатами, колясками, велосипедами.

"А порой, вовсе начинают там что-то хранить, складировать и обувь оставлять. <….> Такое поведение нарушает правила противопожарной безопасности и правила технической эксплуатации дома", – цитирует ТАСС слова депутата Колунова.

Он подчеркнул, что посторонние предметы в подъезде повышают опасность возникновения пожара, а в случае возникновения чрезвычайной ситуации они препятствуют доступу к эвакуационным выходам.

За это грозит ответственность по статье 20.4 КоАП со штрафом в размере от пяти до 15 тысяч рублей для физических лиц и от 300 до 400 тысяч рублей – для юридических.

Колунов рассказал, что в случае, если соседи оставляют личные вещи вне квартиры или специально отведенных для этого мест, следует обращаться в управляющую компанию.

Ее сотрудники проверят подъезд и выпишут нарушителям предписание устранить завалы.

Если оно будет проигнорировано, то УК обратится в Жилинспекцию, МВД и МЧС, и тогда уже "в дело пойдет уже статья КоАП 20.4", пояснил депутат Госдумы.