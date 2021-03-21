Россиянам больше не нужна пластиковая посуда

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Число россиян, готовых отказаться от пластиковой посуды, за три года выросло на 12 процентных пунктов и составляет 82%.



Однозначно готовы обойтись без пластиковой посуды 42% россиян, еще 40% скорее готовы. Три года назад граждан, готовых отказаться от пластиковой посуды, было меньше: 70%. Чаще других о вреде пластика для окружающей среды задумываются респонденты до 24 лет (среди них число тех, кто готов отказаться от одноразовой посуды, составляет 85%) и опрошенные с доходом от 50 до 80 тыс. руб. (86%): «Отдаю предпочтение одноразовой посуде, сделанной из разлагающихся материалов, например, картона и дерева».



18% россиян не согласны отказаться от пластиковой посуды, пожертвовав частью своего бытового комфорта ради экологии: 4% в этом совершенно уверены, а 14% скорее не готовы. «Это удобно и дешево. Можно использовать и выкинуть», — комментируют респонденты. Такую позицию чаще занимают опрошенные с доходом ниже 30 тыс. руб. (26%). По мнению тех, кто пока не готов обходиться без привычных предметов, человечеству стоит задуматься о переработке и утилизации одноразовых предметов, а не о тотальном отказе от них.



В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.