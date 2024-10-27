Россиян ждет шестидневная рабочая неделя с 28 октября по 2 ноября

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Рабочая неделя с 28 октября по 2 ноября будет шестидневной из-за переноса выходного дня с субботы, 2 ноября на 30 апреля, передает РИА Новости.

Выходной день 2 ноября был перенесен на 30 апреля этого года, чтобы создать непрерывные выходные с 28 апреля по 1 мая. При этом рабочий день в субботу, 2 ноября, будет сокращенным.

Россияне все равно будут отдыхать два дня подряд - в воскресенье и понедельник, 3 и 4 ноября, в связи с празднованием Дня народного единства.

С 5 по 8 ноября рабочая неделя в России продлится четыре дня.