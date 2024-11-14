Россиян призвали не брать у незнакомых людей посылки в аэропортах ОАЭ на вылете в Россию

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Генконсульство России в Дубае призвало российских граждан не брать у незнакомых людей посылки в аэропортах ОАЭ на вылете в Россию, передает РИА Новости.

"Дорогие граждане! Призываем вас не брать от незнакомых людей посылки в аэропортах ОАЭ на вылете в Россию с просьбой "передать гостинец детям-сиротам" в виде 10 коробок с дубайским шоколадом. Внутри бокса может быть не шоколадная мечта, а киндер-сюрприз для таможни", - говорится в сообщении Telegram-канале дипмиссии.

"Транспортировка айфонов, шоколада, дайсонов и т.д. через чемоданы случайных пассажиров в оптовых масштабах параллельным импортом не является", - отмечает генконсульство.

Фото: pxhere.com