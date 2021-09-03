Россиян предупредили о штрафах до 3 тысяч рублей за хранение консервации в подвале дома

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Штраф в размере от 2-х до 3-х тысяч рублей грозит за хранение банок с консервами в местах общего пользования в многоквартирных жилых домах. Об этом в пятницу, 3 сентября, в беседе с «РИА Новости» рассказал управляющий партнер юридической компании Freeviser Михаил Паюшин, передают "Известия".

Как отметил эксперт, жильцы часто используют под личные цели места общего пользования, но хранение вещей разрешено только в официально оформленных кладовых.

По словам Паюшина, запрет на хранение вещей в цокольных помещениях прописан в постановлении правительства. Согласно закону, который вступил в силу 1 января текущего года, запрещается размещение на путях эвакуации и эвакуационных выходах различных предметов. Это также касается подвальных помещений.

«Размещение абсолютно любых предметов в местах общего пользования, в том числе подвальных помещениях, законом запрещено. За нарушение данного запрета предусмотрен штраф от 2 тыс. до 3 тыс. рублей», — объяснил юрист.

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