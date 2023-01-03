Россиян предупредили о новых правилах доставки пенсий с 2023 года

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В России с 1 января 2023 года вступили в силу поправки в «Правила выплаты пенсий», в которых указан порядок доставки выплат через «Почту России», которые коснутся порядка 10,4 миллионов человек. Доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская рассказала о том, какие изменения были внедрены.

«Ранее у пенсионера была одна попытка получить деньги в назначенный день дома, а посещение врача или похороны соседа уважительной причиной для переноса прихода почтальона не считались. В случае отсутствия, за деньгами приходилось идти лично на почту или ждать следующего месяца. Теперь почтальон, в случае отсутствия получателя пенсии дома, обязан еще как минимум два раза прийти к нему, заранее известив его о визите», — сообщила Лебединская агентству «Прайм».

Эксперт пояснила, что ранее пенсионер мог выдать доверенность на получение пенсии, а в длительной поездке ему предлагали оформить перевод средств на сберкнижку либо банковскую карту. Сейчас к пенсионеру будут приходить трижды, до 25 числа каждого месяца, пишет Ура.