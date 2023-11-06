Россиян предупредили, о чем нельзя громко говорить рядом с умной техникой

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Умная техника имеет массу преимуществ, однако несет и риски, которые подчас оказываются важнее комфорта, рассказал в интервью агентству "Прайм" директор компании "ИТ-Резерв" Павел Мясоедов.

Он напомнил, что алгоритмы любого умного гаджета базируются на человеческих привычках, словах и действиях. Это означает, что они могут быть восприимчивы ко всевозможным уловкам. А разница между частной и публичной информацией пока не прописана достаточно четко.

С учетом того, что далеко не все производители заботятся о конфиденциальности, лучше ограничить обсуждение чувствительных личных и деловых тем в присутствии электронных помощников, советует Мясоедов.

“Крайне важно приобретать технику зарекомендовавших себя брендов и читать их пользовательские соглашения при активации устройств”, — добавил он.

Эксперт советует не обогащать электронные устройства личными данными, ведь они могут стать добычей мошенников. С помощью этой информации хакеры атакуют смартфоны, получая доступ к деньгам, предупредил специалист, пишет РИА Новости.

Фото: pxhere.com