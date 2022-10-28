Россиян ожидают длинные выходные из-за Дня народного единства

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Длинные выходные ждут россиян из-за Дня народного единства, который отмечается 4 ноября, рабочий день накануне сокращается на 1 час, сообщила РИА Новости юрист HeadHunter, эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева.

"Первая рабочая неделя для тех, кто работает на 5-дневке, короткая из-за Дня народного единства 4 ноября, который выпал на пятницу. Поэтому с 01.11.2022 по 03.11.2022 рабочие дни, при этом четверг 3 ноября - предпраздничный день, в который продолжительность работы сокращается на один час", - рассказала Нечаева.

Эксперт также напомнила, что наличие в календарном месяце нерабочих праздничных дней не является основанием для снижения зарплаты работникам, получающим оклад (ст.112 ТК РФ). Сдельщикам и работникам на почасовой оплате, которые не трудились 4 ноября, работодатель должен выплатить дополнительное вознаграждение.