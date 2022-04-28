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«Россия — Моя история» представит мультимедийную выставку «НАТО и лидер альянса. Хроника жестокости» в Самаре

28 апреля 2022 16:54
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Выставка станет емким дополнением к экспозициям исторических парков, посвященной истории России 20 века.

В апреле и мае текущего года на мультимедийных площадках «Россия — Моя история» по всей стране пройдет федеральный марафон мультиформатной экспозиции «НАТО и лидер альянса. Хроника жестокости». Для миллионов россиян выставка, реализованная в партнерстве с Музеем современной истории России, станет первой подобной возможностью для знакомства с шокирующими и вместе с тем отрезвляющими фактами из истории военного блока, некогда созданного для прямого противостояния СССР и его союзникам. Выставка станет емким дополнением к экспозициям исторических парков, посвященной истории России 20 века.

28 апреля в 13:00, в мультимедийном историческом парке «Россия – Моя история» в Самаре состоится открытие выставки «НАТО и лидер альянса. Хроника жестокости». 

Почетные гости:

Покровский Павел Александрович – член Общественной палаты Российской Федерации, заместитель председателя Общественной палаты Самарской области.

Суржок Василий Васильевич – полковник, заместитель начальника Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Самарской области по военно-политической работе.

Малкин Станислав Геннадьевич – доктор исторических наук, заведующий кафедрой всеобщей истории, права и методики преподавания Самарского государственного социально-педагогического университета.

Присутствовали: Пицек Юлия Леонидовна, Руднева Марина Владимировна.

В мероприятии приняли участие школьники, юнармейцы, члены поискового отряда «Сокол».

Экспозиция, включающая архивные фото и видеокадры из собраний ТАСС и МИА «Россия Сегодня», исторические документы, официальные данные, а также уникальные цифровые артефакты и художественные произведения из коллекции Музея современной истории России, относящиеся к периоду Холодной войны, пройдет в 23 городах.

С помощью новейших мультимедийных средств экспонирования, яркого графического оформления, презентационных возможностей исторических парков материалы ключевых разделов об американских бомбардировках Хиросимы и Нагасаки, планах нападения США и их союзников на СССР, разработанных вскоре после Второй мировой войны, локальных конфликтах конца XX – начала XXI века, включая бомбардировки Югославии в 1999 году, войны в Ираке и Афганистане в 2000-е годы, конфликт в Сирии, а также современные события на территории Украины, к которым привело сотрудничество Украины с НАТО, станут наглядным свидетельством агрессивной риторики альянса. 

«В этом году НАТО исполняется 73 года. Сегодня эта организация один из инструментов в попытке сдерживания нашей страны. Специалисты Музея современной истории и Ассоциации исторических парков проанализировали ее историю, цели и стратегию, благодаря чему на свет появилась музейная экспозиция, которая недавно открылась в ГМЦСИР и вызвала живой интерес посетителей. Это и неудивительно, ведь происходящие на наших глазах события побуждают россиян разбираться в значении, роли и истории альянса. В связи с этим нами совместно с музеем было принято решение предложить данную выставку для экспонирования по всей стране. На предложение откликнулись 23 региона и теперь наши граждане от Южно-Сахалинска по Санкт-Петербурга смогут составить свое собственное мнение о целях и характере этого военного блока» — прокомментировал директор исторического парка «Россия — Моя история», член Общественной палаты РФ Иван Владимирович Есин.

Одним из самых убедительных разделов экспозиции являются материалы, посвященные нынешней ситуации в Украине, где уже вместо архивных свидетельств открываются кадры присутствия альянса на территории бывшей советской республики, а цитаты руководителей блока шаблонно вторят из раза в раз: «Мы не планируем расширения», «Мы хотим сотрудничества и дружбы», «Мы ждем дипломатического разрешения вопросов», «Мы не воюем с Россией и не планируем», «Мы соблюдаем международное право», «Мы не обманываем деловых партнеров», «Мы ищем мира» и т.п.

Выставка подготовлена Государственным центральным музеем современной истории России (ГЦМСИР) совместно с Ассоциацией исторических парков «Россия — Моя история», Министерством обороны Российской Федерации, Центральным музеем Вооруженных Сил Российской Федерации, Российским историческим обществом (РИО), Московским государственным институтом международных отношений МИД Российской Федерации (МГИМО), ФГУП «Информационное телеграфное агентство России» (ТАСС) и ФГУП «МИА “Россия сегодня”».

Выставка пройдет с 28 апреля – 15 мая 2022 года с 11:00 - 19:00 в историческом парке «Россия – Моя история». 

Адрес: г. Самара, ул. Красноармейская, д. 131, ТК "Гуд`Ок", 3 этаж.    

 

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