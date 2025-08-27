Российского пловца ищут в Босфоре с помощью гидролокатора

180

Пропавшего без вести после заплыва в Босфорском проливе российского пловца Николая Свечникова ищут с помощью гидролокатора, в том числе в ряде районов Мраморного моря, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Milliyet.

Российский пловец, кандидат в мастера спорта Свечников участвовал в воскресенье в межконтинентальном заплыве в Босфорском проливе в Стамбуле, но не финишировал, ведутся его поиски.

Прокуратура стамбульского района Бейкоз поручила в рамках расследования сформировать группу полицейских для поисков Свечникова с учетом вероятности, что россиянин не утонул, также запрошены записи с камер видеонаблюдения всех прибрежных кафе и других объектов. Исчезновение пловца во время заплыва в Босфоре кажется нелогичным и ненормальным с учетом опыта профессионала, сообщил ранее РИА Новости глава организационного комитета заплыва Левент Караташ.

"Поиски Свечникова ведутся непрерывно с момента происшествия. Помимо лодок, используется гидролокатор бокового обзора, а дайверы проводят погружения в определенных местах. Гидролокатор позволяет получить изображение морского дна с высоким разрешением с помощью звуковых волн, он активно используется на глубине до 300 метров при поиске затонувших судов и людей", - сообщила газета.

Подобное устройство помогает в поисках в таких акваториях как Босфор - с быстрыми течениями и плохой видимостью.

Гидролокатор используется для поисков во всем Босфоре, а также в определенных районах Мраморного моря.

Поиски Свечникова продолжаются четвертые сутки, пока безрезультатно, сообщил ранее осведомленный источник РИА Новости. Поисково-спасательная операция проходит на всей протяженности Босфора, в том числе с участием водолазов и вертолета. Добровольцы присоединились во вторник к поискам пловца на суше, сообщила ранее РИА Новости родственница пловца Алена Караман.

Участник заплыва по Босфору Хаяти Шамильоглу выступил в среду с утверждением, что якобы видел Свечникова во время соревнования, плывшего в неправильную сторону, и предостерег его, но тот продолжил плыть не в сторону финиша.

Генеральное консульство РФ в Стамбуле контактирует с властями Турции в связи с пропажей Свечникова . Организаторы заплыва в Стамбуле ранее заявили, что глубоко опечалены инцидентом, они утверждают, что мероприятие прошло при высоких мерах безопасности.

Турецкая газета Hürriyet без указания источников ранее заявила, что российский пловец мог выбраться на берег и выбросить чип. Прокуратура стамбульского района Бейкоз потребовала взять показания у знакомых Свечникова, а также собрать все видеозаписи соревнования, сообщило ранее госагентство Anadolu.

Межконтинентальные соревнования по плаванию в Босфоре проводятся с 1989 года Олимпийским комитетом Турции и состоялись уже в 37-й раз.

