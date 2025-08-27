Я нашел ошибку
Сканируя морское дно гидролокатором.
Российского пловца ищут в Босфоре с помощью гидролокатора
Родственники женщины выражают несогласие с состоявшимся приговором и намерены его обжаловать.
Глава СКР запросил доклад по делу о гибели самарчанки при нападении стаи бродячих собак 
Водитель скончался до приезда медиков, 42-летний пассажир доставлен в больницу.
Смертельное ДТП в Волжском районе: иомарка съехала в кювет и перевернулась
Кроме того, до конца 2025 года будет возведено здание диагностического отделения с использованием быстровозводимых модульных конструкций площадью 700 кв.м.
Более 1000 исследований провели пациентам Самарской поликлиники №14 на новом оборудовании
Основное время матча завершилось вничью – 0:0, и победитель определился в серии пенальти, в которой сильнее оказались "Крылья Советов" – 5:4.
"Крылья Советов"  обыграли московское "Динамо"  – 5:4
В рамках «Samara Open» будет разыграна категория «баскетбол на колясках».
30 августа на площади Куйбышева пройдет ежегодный турнир по баскетболу 3х3 «Samara Open»
Ключевой темой встречи стала демонстрация возможностей беспилотных летательных аппаратов в современной боевой обстановке.
Бойцы ОМОНа познакомили самарских школьников с работой дронов и современной экипировкой
«Условно, за пять лет — 5 тыс. руб., 10 лет — 10 тыс.»
В Госдуме предложили поощрять семьи за долгий брак
Российского пловца ищут в Босфоре с помощью гидролокатора

27 августа 2025 22:33
180
Сканируя морское дно гидролокатором.

Пропавшего без вести после заплыва в Босфорском проливе российского пловца Николая Свечникова ищут с помощью гидролокатора, в том числе в ряде районов Мраморного моря, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Milliyet.

Российский пловец, кандидат в мастера спорта Свечников участвовал в воскресенье в межконтинентальном заплыве в Босфорском проливе в Стамбуле, но не финишировал, ведутся его поиски.

Прокуратура стамбульского района Бейкоз поручила в рамках расследования сформировать группу полицейских для поисков Свечникова с учетом вероятности, что россиянин не утонул, также запрошены записи с камер видеонаблюдения всех прибрежных кафе и других объектов. Исчезновение пловца во время заплыва в Босфоре кажется нелогичным и ненормальным с учетом опыта профессионала, сообщил ранее РИА Новости глава организационного комитета заплыва Левент Караташ.

"Поиски Свечникова ведутся непрерывно с момента происшествия. Помимо лодок, используется гидролокатор бокового обзора, а дайверы проводят погружения в определенных местах. Гидролокатор позволяет получить изображение морского дна с высоким разрешением с помощью звуковых волн, он активно используется на глубине до 300 метров при поиске затонувших судов и людей", - сообщила газета.

Подобное устройство помогает в поисках в таких акваториях как Босфор - с быстрыми течениями и плохой видимостью.

Гидролокатор используется для поисков во всем Босфоре, а также в определенных районах Мраморного моря.

Поиски Свечникова продолжаются четвертые сутки, пока безрезультатно, сообщил ранее осведомленный источник РИА Новости. Поисково-спасательная операция проходит на всей протяженности Босфора, в том числе с участием водолазов и вертолета. Добровольцы присоединились во вторник к поискам пловца на суше, сообщила ранее РИА Новости родственница пловца Алена Караман.

Участник заплыва по Босфору Хаяти Шамильоглу выступил в среду с утверждением, что якобы видел Свечникова во время соревнования, плывшего в неправильную сторону, и предостерег его, но тот продолжил плыть не в сторону финиша.

Генеральное консульство РФ в Стамбуле контактирует с властями Турции в связи с пропажей Свечникова  . Организаторы заплыва в Стамбуле ранее заявили, что глубоко опечалены инцидентом, они утверждают, что мероприятие прошло при высоких мерах безопасности.

Турецкая газета Hürriyet без указания источников ранее заявила, что российский пловец мог выбраться на берег и выбросить чип. Прокуратура стамбульского района Бейкоз потребовала взять показания у знакомых Свечникова, а также собрать все видеозаписи соревнования, сообщило ранее госагентство Anadolu.

Межконтинентальные соревнования по плаванию в Босфоре проводятся с 1989 года Олимпийским комитетом Турции и состоялись уже в 37-й раз.

 

Фото:  freepik.com

