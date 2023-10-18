Российское общество «Знание»: интеллектуалы Самарской области могут принять участие в серии чемпионатов России по игре «Что? Где? Когда?»

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27 октября 2023 года стартует отборочный этап турнира, вошедшего в перечень интеллектуальных мероприятий Знание.Игра Российского общества «Знание». Принять участие в масштабном интеллектуальном состязании смогут игроки из 89 регионов России, включая Самарскую область.

В рамках федерального проекта пройдут отдельные чемпионаты по интеллектуальным играм в трех категориях: «"Что? Где? Когда?": школы и колледжи» — для школьников 5-11 классов и учащихся ссузов; «"Что? Где? Когда?": университеты» — для студентов высших учебных заведений до 25 лет; «"Что? Где? Когда?": открытые игры», где смогут принять участие все любители интеллектуальных состязаний старше 18 лет. Для участия необходимо пройти регистрацию и сыграть в одну из отборочных игр.

27 октября состоится первая игра чемпионата для студентов вузов, которая положит старт формированию рейтинга команд внутри категории. Игрокам предстоит продемонстрировать знания, а также проявить смекалку и навыки командной работы, отвечая на вопросы, охватывающие максимально широкий круг тем, включая историю России и ее достижения в области культуры, искусства и науки. По итогам отборочных этапов сильнейшие команды из каждой категории поборются за призовое место в финале. Планируется, что в турнире примут участие порядка 500 тысяч эрудитов из 10 000 школ и колледжей и более чем 300 высших учебных заведений страны.

«Интеллектуальные игры — один из самых популярных и востребованных форматов просвещения среди молодежи. Например, в недавно прошедшем турнире “Лига Знаний: школы и колледжи” приняли участие более 430 тысяч участников из 5667 населенных пунктов со всей России. Сотрудничество с продюсерским центром “Игра-ТВ” — это следующий этап развития и масштабирования трека Знание.Игра, а также входящих в него игровых просветительских форматов. За 50 лет своего существования игра “Что? Где? Когда?” смогла стать всеми известной и любимой, собрав вокруг себя сообщество настоящих знатоков. Уверен, что, объединив наши усилия, мы сможем привлечь к интеллектуальным играм еще больше энтузиастов, которые не только будут демонстрировать свой острый ум и смекалку, но и найдут единомышленников, устремленных к победе», — отметил генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

Финалы масштабного интеллектуального соревнования во всех категориях запланированы на 2024 год.

Фото предоставлено пресс-службой Российского общества «Знание»