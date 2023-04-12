Российское общество «Знание» объявляет старт приема заявок на соискание просветительской награды Знание.Премия — 2023

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Российское общество «Знание» приглашает просветителей со всей России принять участие в конкурсе на соискание просветительской награды Знание.Премия — 2023. Заявки принимаются с 10 апреля до 5 июня 2023 года на официальном сайте. Принять участие могут все желающие. Номинировать можно не только себя, но и интересные проекты, а также людей, внесших значительный вклад в просвещение в 2022–2023 годах.

Знание.Премия — главная просветительская награда страны, учрежденная в 2021 году для признания достижений российских педагогов, лекторов, авторов, блогеров, популяризаторов науки и других деятелей просвещения, а также чтобы отметить просветительские проекты и компании из разных областей. В 2023 году награды будут вручены в третий раз.

Самарская область традиционно является активным участником конкурса на соискание просветительской награды Знание.Премия. Так, в прошлом году от нашего региона было подано 104 заявки на участие, а в 2021 году Самарский университет им. С.П. Королёва стал номинантом премии «За активную просветительскую деятельность в вузе». Члены жюри конкурса отметили высокую социальную значимость профориентационных и просветительских проектов университета таких, как «Спутник», «Универсум», «Десять в минус девятой» и других.

На пресс-конференции, приуроченной к старту приема заявок на участие в премии 2023 года, генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль рассказал о том, как изменится просветительская награда в этом году.

«Общественный запрос на просвещение сегодня огромен. Просветительская деятельность становится новой формой социальной ответственности для каждого образованного человека. Наверное, поэтому за два года "перезагрузки" число просветителей Общества «Знание» превысило 10 тысяч человек, и это в том числе заслуга премии. Премия – это инструмент для поиска талантов, и мы хотим последовательно расширять этот пул, поддерживать не только лауреатов, но и номинантов, и соискателей. Мы хотим, чтобы в 2023 году премия стала настоящим рупором для всех талантливых людей, кто ведет просветительскую деятельность в России. Поэтому призываю всех лекторов и просветителей подавать заявки, заявить о себе и своих проектах!» — отметил Максим Древаль.

В 2023 году соискатели могут подать заявку в 13 тематических номинациях — в них будут определены лучшие просветители и просветительские проекты. Кроме того, среди претендентов тематических номинаций Почетное жюри выберет лауреатов в номинации «За общий вклад в просвещение». Голосованием интернет-пользователи выберут победителей номинаций «За общий вклад в просвещение по версии слушателей» и «Выбор Первых». В отдельной номинации отметят лучшую просветительскую компанию. Народное онлайн-голосование вновь пройдет в мини-приложении ВКонтакте. Кстати, в 2022 году в голосовании за номинантов приняли участие почти 90 тысяч человек.

Среди новых номинаций 2023 года — «За вклад в просвещение в сфере "Международные отношения"» и «За вклад в просвещение в сфере "Спорт и ЗОЖ"». Номинация «За вклад в просвещение в сфере "Экономика и Бизнес"» была расширена и теперь также включает в себя сферу права.

Сразу четыре номинации приурочены к проходящему в России Году педагога и наставника: «Наставник года», «За просветительскую деятельность в университете», «За просветительскую деятельность в системе среднего профессионального образования», «За просветительскую деятельность в школе».

«Премия Российского общества "Знание" подчеркивает высокий статус педагога. Ее герои — люди, внесшие значительный вклад в развитие образования и просвещения. Важно, что четыре из 17 номинаций премии посвящены Году педагога и наставника. Профессия педагога и учителя — одна из самых значимых на земле. Надеюсь, в этом году мы увидим еще больше замечательных участников и проектов в разных сферах», — рассказал на пресс-конференции Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.

Номинация «За вклад в просвещение в сфере "Наука и Технологии"» в этом году приурочена к Десятилетию науки и технологий в России. «На Российском обществе "Знание" лежит колоссальная ответственность, в том числе в части научно-технологического развития. Перезапуск Общества — что символично — был объявлен в 2021, в Год науки и технологий в России, и это стало одним из системных результатов Года. За ним последовало Десятилетие науки и технологий, цель которого — сделать влияние науки на развитие страны и общества более заметным. Рассчитываю, что соответствующая номинация премии "Знание" будет способствовать решению задач, поставленных Президентом в рамках Десятилетия науки и технологий: привлечь наиболее талантливую молодежь в сферу науки, сформировать сообщество исследователей, ориентированных на практические результаты, востребованные страной. Мы благодарны Обществу и надеемся, что наше сотрудничество продолжится как минимум на протяжении Десятилетия науки и технологий», — сообщил заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Денис Секиринский.

Одной из новых специальных номинаций стала «За общий вклад в просвещение по версии детей и подростков "Выбор Первых"». Она была инициирована Российским движением детей и молодежи (РДДМ) «Движение первых». Победитель в данной номинации будет определен голосованием в социальных сетях среди детей и подростков. Глава правления РДДМ «Движение первых» Григорий Гуров рассказал о значении этой инициативы: «Для нас важно, что думают дети и подростки по поводу наставников, как оценивают наставнические проекты, какие считают наиболее значимыми. Именно поэтому мы инициировали в рамках премии Российского общества "Знание" новую просветительскую награду — номинацию "За общий вклад в просвещение по версии детей и подростков "Выбор Первых"». Сейчас мы активно формируем систему наставничества в Движении, и номинация «Выбор Первых» сыграет важную популяризаторскую роль. Она поможет участникам Движения познакомиться с лучшими практиками наставнической деятельности в различных сферах. Кроме того, результаты голосования позволят определить наиболее популярные среди участников сферы деятельности наставников. Это один из тех объективных показателей, которые мы будем активно использовать при работе наставнического сообщества Первых».

Также в пресс-конференции приняла участие член Почетного жюри премии 2022 года, генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Елена Проничева, которая рассказала, что в прошлом году самой популярной номинацией по числу заявок стала «За вклад в просвещение в сфере "Культура и Искусство"». Она выразила уверенность, что государственные музеи будут готовы поддержать лауреатов на своих цифровых платформах и ресурсах и призвала экспертов деятелей культуры подавать заявки на премию.

В ходе пресс-конференции также выступили лауреаты премии 2022 года: учитель и автор популярных книг по математике Петр Земсков, историк, публицист, журналист, создатель проекта «Цифровая история» Егор Яковлев и военный обозреватель, журналист Юрий Подоляка. Они рассказали о том, какое влияние оказало участие в проекте Знание.Премия на их просветительскую деятельность, а также о планах сотрудничества с Российским обществом «Знание».

Чтобы стать лауреатом Знание.Премия — 2023, номинантам традиционно предстоит пройти несколько этапов отбора, получить высокие оценки экспертов и Почетного жюри, а также признание общественности в народном онлайн-голосовании, которое пройдет на сайте Премии и в социальных сетях. Торжественная церемония вручения наград Знание.Премия состоится в конце 2023 года в Москве.

Фото предоставлены Российским обществом «Знание».