Российским отелям утвердили стандарт оказания услуг "Всё включено" и "Ультра всё включено"

Я нашел ошибку
Главные новости:
Первая партия из 10 тысяч штук уже распределена по бюджетным организациям.
Выпущена первая партия российских мониторов под маркой «Бештау»
В Чечне планируют запустить производство легких военных "Джихад-машин"
Посол Китая: россияне могут подавать заявления на туристические визы
Теперь на счету волжан девять побед и седьмое место в турнирной таблице.
Баскетболисты «Самары» одержали победу в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Минском»
Блиндажные свечи, вязаные носки, посылки из родного дома.
Активисты ТОСов Октябрьского района поддерживают российских военнослужащих
В настоящее время в Самаре проводится профилактическое мероприятие "Контроль трезвости".
Госавтоинспекция СО призывает всех водителей не садиться за руль в нетрезвом состоянии
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов рассказал об усилении воспитательной работы в школе, прокомментировал введение школьной формы.
Сергей Кравцов: решения, касающиеся сферы образования, должны обсуждаться с родителями и учителями 
К самостоятельному тушению пожаров, ликвидации последствий ДТП и проведению аварийно-спасательных работ подразделения ДПО не привлекались.
Подразделения добровольной пожарной охраны региона 8 раз за неделю выезжали на ликвидацию пожаров
Наверх
Самара  -19 °C, Тольятти  -15 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 68.67
-0.18
EUR 74.34
-0.07
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Доме офицеров состоится концерт сводного военного оркестра Самарского и Тоцкого гарнизонов
В Самарской области назвали победителей 2022 года в акции "Народное признание"
Зимний Грушинский фестиваль состоится в Самаре
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Российским отелям утвердили стандарт оказания услуг "Всё включено" и "Ультра всё включено"

18 января 2023 23:59
635
В частности, установлены требования к номерному фонду, питанию, наличию элементов инфраструктуры, их параметров и характеристик, развлекательных мероприятий.

Росстандарт утвердил новый ГОСТ в части оказания гостиничных услуг по системе "Все включено" и "Ультра все включено", сообщило ведомство, передает Российская газета.

Положения нового стандарта впервые распространяются на оказание сопутствующих услуг в гостиницах и дополняют нормативные документы об их классификации.

В частности, установлены требования к номерному фонду, питанию, наличию элементов инфраструктуры, их параметров и характеристик, развлекательных мероприятий, спортивных услуг, услуг для детей, спа-услуг, бассейнов и аквапарка, а также общего времени предоставления услуг в течение суток.

 

Фото:   ru.freepik.com

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Среди ключевых вопросов – текущая ситуация на предприятиях в условиях проведения СВО, планы работы на 2023 год, выполнение гособоронзаказа, а также кадровое обеспечение.
20 января 2023  17:04
Дмитрий Азаров провел встречу с руководителями предприятий оборонно-промышленного комплекса Самарской области
310
27 января в Самаре будет проводиться распределение свободных мест в детсады
20 января 2023  12:15
27 января в Самаре будет проводиться распределение свободных мест в детсады
296
Развитию и благоустройству Ташлинского туристско-рекреационного комплекса посвящено совещание, которое провел губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
19 января 2023  14:28
Дмитрий Азаров: «Главное в Ташле мы сделали – спасли источник»
514
В Самарской области на оборудовании эфирного телерадиовещания в январе и феврале 2023 года пройдут профилактические работы
19 января 2023  10:54
В Самарской области на оборудовании эфирного телерадиовещания в январе и феврале 2023 года пройдут профилактические работы
2557
В режиме ВКС в ней приняли участие около 10 тысяч человек.
18 января 2023  22:23
На связи – вся губерния: Дмитрий Азаров провел большую встречу с активом МКД
696
Весь список