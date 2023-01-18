Российским отелям утвердили стандарт оказания услуг "Всё включено" и "Ультра всё включено"

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Росстандарт утвердил новый ГОСТ в части оказания гостиничных услуг по системе "Все включено" и "Ультра все включено", сообщило ведомство, передает Российская газета.

Положения нового стандарта впервые распространяются на оказание сопутствующих услуг в гостиницах и дополняют нормативные документы об их классификации.

В частности, установлены требования к номерному фонду, питанию, наличию элементов инфраструктуры, их параметров и характеристик, развлекательных мероприятий, спортивных услуг, услуг для детей, спа-услуг, бассейнов и аквапарка, а также общего времени предоставления услуг в течение суток.

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