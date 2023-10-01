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Российским дачникам объяснили, как платить налог на бани

1 октября 2023 11:31
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Российским дачникам объяснили, как платить налог на бани

В каких случаях дачники должны платить налог на бани, сараи, туалеты, а в каких могут этого не делать, пояснил депутат Госдумы Сергей Гаврилов (КПРФ).

Собственник земельного участка должен платить налог на баню, сарай, туалет и иное сооружение, если эти строения относятся к хозяйственным постройкам, ответил Гаврилов на запрос РИА Новости.

Главный признак хозяйственной постройки – наличие прочного фундамента, который отличает ее от схожих построек без фундамента, которые не связаны неразрывно с землей и легко переносятся.

Если сооружения (баня, туалет, сарай, теплица, навес и так далее) легко переносятся, то они не считаются объектами капитального строительства и освобождены от уплаты налога.

В свою очередь Росреестр выпустил разъяснения: если баня, сарай, туалет имеют фундамент, то собственник должен зарегистрировать эти сооружения в качестве объекта капитального строительства и платить налог за владение этим недвижимым имуществом.

Налоговые органы узнают о наличии зарегистрированных капитальных построек на земельных участках из единого реестра прав на недвижимое имущество, ведением которого занимается Росреестр.

Ст. 407 НК РФ освобождает граждан от уплаты налога на одну хозяйственную постройку, если ее площадь не превышает 50 кв. м, пишет Смотрим.

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