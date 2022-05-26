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Российский Красный Крест в этом году отмечает 155 лет со дня своего основания



15 мая 1867 года Император Александр II утвердил устав Общества попечения о раненых и больных воинах, которое в 1879 году было переименовано в Российское общество Красного Креста. Почетными членами Общества стали Император, все великие князья и княгини, многие высокопоставленные светские лица и представители высшего духовенства. Общество находилось под покровительством Императрицы, пользовалось содействием всех правительственных лиц и получило значительные права. На протяжении своей истории Красный крест имел разные названия: Российское общество Красного Креста, Российское общество Красного Креста в составе Союза обществ Красного Креста и Красного Полумесяца СССР и другие.



Сегодня десятки тысяч человек служат милосердию в рядах Российского Красного Креста. Ежедневно они совершают тысячи добрых дел. В их числе – представители Самарского Красного Креста. Своей миссией участники благотворительной организации считают предупреждение и облегчение страданий людей, защиту жизни и здоровья человека.



Стать частью движения или поддержать организацию можно на сайте, сообщает пресс-служба депаратамента информационной политики СО.