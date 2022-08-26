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Российский экологический оператор объявил прием заявок на «Зеленую премию 2022». На конкурсе отберут лучшие проекты в области популяризации осознанного потребления и правильного обращения с твердыми коммунальными отходами.

В этом году для участников организуют очный этап отбора, до которого дойдет по три лучших проекта в рамках каждой номинации. Участники получат экспертизу своих проектов и возможность представить их в рамках Российской экологической недели осенью 2022 года, а также смогут рассчитывать на гранты на развитие проектов.

Всего «Зеленая премия» будет представлена в шести номинациях: «Общественные проекты», «Корпоративные проекты», «Образовательные проекты», «Просветительские проекты», «Технологические и цифровые проекты» и «Регионы России».

Принять участие в конкурсе могут как юридические, так и физические лица. Заявки принимаются до конца лета. Подробности премии и форма отправки заявки — по ссылке на сайте проекта. https://award.reo.ru