Российских разработчиков софта обяжут добровольно придержать рост цен

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До конца мая Минцифры и российские разработчики программного обеспечения (ПО) должны подписать хартию о добровольном сдерживании роста цен на уровне 15 процентов плюс официальная инфляция от Росстата по итогам года. Об этом со ссылкой на собственные источники пишет «Коммерсантъ».

Как отмечает издание, в официальных комментариях участники рынка поддерживают согласованный с правительством документ, но в частных разговорах резко критикуют его. По словам источников «Ъ», обязательство замедлит выпуск новых продуктов.

На ограничениях настаивали в первую очередь крупные заказчики софта. Ранее они вложились в зарубежные решение и теперь не могут переплачивать за российские разработки, которые к тому же не всегда предоставляют сравнимый функционал.

В число авторов документа вошли крупные отраслевые организации — «Отечественный софт», «Руссофт», АПКИТ и другие. В хартии будет сказано, что компании согласятся ограничить свои доходы в условиях «стоящей перед государством, экономикой и IT-отраслью задачи достижения национального цифрового суверенитета».

Если бы ограничение действовало в 2022 году, то цены на отечественное ПО выросли бы не более чем на 27 процентов. Потребители софта утверждают, что вместо этого разработчики подняли цены на 30-50 процентов в год. Сами софтверные компании также отчитывались о кратном росте выручки, пишет Лента.