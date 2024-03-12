Я нашел ошибку
Главные новости:
Также команды Самарской области стали победителями и призерами первенства ПФО в различных возрастных группах.
Команда из Самарской области стала победителем чемпионата ПФО по фитнес-аэробике в дисциплине аэробика (5 человек)
Песков: за безопасность российских регионов отвечает Минобороны РФ
Песков: за безопасность российских регионов отвечает Минобороны РФ
В Самаре на проезжей части Заводского шоссе провалился асфальт
В Самаре на проезжей части Заводского шоссе провалился асфальт
В Самаре пройдет распределение мест в детсады
В Самаре пройдет распределение мест в детсады
В Тольятти директор задолжал работнику 77 тыс. рублей
В Тольятти директор задолжал работнику 77 тыс. рублей
Самарцев предупреждают о магнитных бурях в конце марта
Самарцев предупреждают о магнитных бурях в конце марта
В Сызрани сотрудники МЧС оттачивали свое мастерство на соревнованиях по проведению аварийно-спасательных работ при ДТП
В Сызрани сотрудники МЧС оттачивали свое мастерство на соревнованиях по проведению аварийно-спасательных работ при ДТП
АВТОВАЗ выпустил 31-миллионный автомобиль
АВТОВАЗ выпустил 31-миллионный автомобиль
Наверх
Самара  -6 °C, Тольятти  -4 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 90.63
-0.12
EUR 99.13
0.25
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Масленица в Этнопарке дружбы народов в Самаре
СОУНБ приглашает посетить новый цикл лекций проекта «Интеллектуальная среда»
В Правительстве региона обсудили планы по строительству школ и развитию туристической инфраструктуры
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Российские зумеры тратят на уход за своими питомцами больше, чем другие

12 марта 2024 11:13
166
Российские зумеры тратят на уход за своими питомцами больше, чем другие

Российские зумеры тратят на уход за своими питомцами больше, чем другие россияне. По данным опроса (выборка — 10 тысяч респондентов по всей России), каждый пятый владелец домашних животных в возрасте от 18 до 24 лет тратит на услуги по уходу за питомцами от 5 тысяч рублей в месяц. Причем 30% зумеров еще и планируют увеличить бюджет на уход за питомцем. В целом же россияне стали тщательнее заботиться о своих домашних животных — за последний год спрос на услуги по уходу за животными вырос на четверть. По сравнению с февралем прошлого года наиболее заметно вырос спрос на услуги зоотакси и перевозки (+275%), зоопсихологов (специалистов по коррекции поведения животных, налаживанию контактов между питомцами и их хозяевами) (+134%), а рост интереса к услугам ветеринаров составил 39%.

Александр Сёмочкин, руководитель развития категории «Деловые и Хозяйственные услуги» на «Авито Услугах»:

«Онлайн-платформы делают поиск ветеринаров, зоопсихологов, грумеров удобнее. Поэтому спрос на услуги по уходу за питомцами растет в том числе и среди молодой аудитории. Сегодня 37% россиян ищут таких специалистов преимущественно на онлайн-площадках. Сравнить цены на услуги или найти грумера, например, на Авито Услугах проще, чем ездить по ветеринарным клиникам в поисках нужного исполнителя, а возможность коммуникации со специалистом онлайн и отзывы предыдущих клиентов упрощают выбор. При поиске специалистов по уходу за животными стоит внимательно изучать объявления и смотреть на отзывы предыдущих клиентов — лучше обращаться к специалистам, которые получают регулярную позитивную обратную связь».

Кого в России больше — собачников или кошатников

Согласно результатам опроса Авито Услуг, питомцы есть у четырех из пяти россиян (80%). 64% опрошенных держат в качестве домашних животных кошек, 35% — собак. Почти у каждого десятого россиянина (8%) дома живут аквариумные рыбки, а у 2% — экзотические питомцы.

Сколько россияне тратят на уход за питомцами

Большинство россиян — почти четверть (24%) опрошенных владельцев домашних животных — тратят на услуги по уходу за питомцами от 3 до 5 тысяч рублей в месяц. Больше 5 тысяч на своих рыбок, кошек, собак, игуан и других животных тратят 15% россиян ( 11% — от 5 до 10 тысяч рублей, 4% — более 10 тысяч рублей).

Причем почти каждый пятый россиянин (18%) готов не только поддерживать уровень трат на своих домашних животных, но и увеличить бюджет на них, а 8% россиян заявили о своих планах снизить такие расходы.

Какие услуги по уходу за питомцами самые популярные у россиян

По данным опроса Авито Услуг, 73% владельцев домашних животных пользуются услугами ветеринаров, 18% опрошенных водят питомцев к грумерам 18% — пользуются услугами по выгулу питомцев, 13% респондентов обращаются к специалистам по обучению послушанию и основным командам.

На платформу Авито Услуги россияне чаще всего приходят за услугами по регулярному уходу (36% от общего спроса), среди которых стрижка питомца, экспресс-линька, помывка, стрижка когтей, чистка ушей и другие процедуры. 26% спроса приходятся на услуги ветеринаров, 11% — на специалистов по дрессировке.

Фото: Дильдина Светлана

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самаре пройдет распределение мест в детсады
12 марта 2024  13:48
В Самаре пройдет распределение мест в детсады
84
АВТОВАЗ выпустил 31-миллионный автомобиль
12 марта 2024  13:30
АВТОВАЗ выпустил 31-миллионный автомобиль
108
Масленица в Этнопарке дружбы народов в Самаре
12 марта 2024  12:11
Масленица в Этнопарке дружбы народов в Самаре
192
каток на площади Славы будет работать до наступления оттепели
12 марта 2024  10:14
Каток на площади Славы будет работать до наступления оттепели
214
Приоритетной задачей развития внутреннего и въездного туризма названо создание новых центров притяжения, которые привлекут в регион гостей высоким качеством сервиса и развитой инфраструктурой.
11 марта 2024  18:13
В Правительстве региона обсудили планы по строительству школ и развитию туристической инфраструктуры
684
Весь список