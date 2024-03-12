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Российские зумеры тратят на уход за своими питомцами больше, чем другие россияне. По данным опроса (выборка — 10 тысяч респондентов по всей России), каждый пятый владелец домашних животных в возрасте от 18 до 24 лет тратит на услуги по уходу за питомцами от 5 тысяч рублей в месяц. Причем 30% зумеров еще и планируют увеличить бюджет на уход за питомцем. В целом же россияне стали тщательнее заботиться о своих домашних животных — за последний год спрос на услуги по уходу за животными вырос на четверть. По сравнению с февралем прошлого года наиболее заметно вырос спрос на услуги зоотакси и перевозки (+275%), зоопсихологов (специалистов по коррекции поведения животных, налаживанию контактов между питомцами и их хозяевами) (+134%), а рост интереса к услугам ветеринаров составил 39%.

Александр Сёмочкин, руководитель развития категории «Деловые и Хозяйственные услуги» на «Авито Услугах»:

«Онлайн-платформы делают поиск ветеринаров, зоопсихологов, грумеров удобнее. Поэтому спрос на услуги по уходу за питомцами растет в том числе и среди молодой аудитории. Сегодня 37% россиян ищут таких специалистов преимущественно на онлайн-площадках. Сравнить цены на услуги или найти грумера, например, на Авито Услугах проще, чем ездить по ветеринарным клиникам в поисках нужного исполнителя, а возможность коммуникации со специалистом онлайн и отзывы предыдущих клиентов упрощают выбор. При поиске специалистов по уходу за животными стоит внимательно изучать объявления и смотреть на отзывы предыдущих клиентов — лучше обращаться к специалистам, которые получают регулярную позитивную обратную связь».

Кого в России больше — собачников или кошатников

Согласно результатам опроса Авито Услуг, питомцы есть у четырех из пяти россиян (80%). 64% опрошенных держат в качестве домашних животных кошек, 35% — собак. Почти у каждого десятого россиянина (8%) дома живут аквариумные рыбки, а у 2% — экзотические питомцы.

Сколько россияне тратят на уход за питомцами

Большинство россиян — почти четверть (24%) опрошенных владельцев домашних животных — тратят на услуги по уходу за питомцами от 3 до 5 тысяч рублей в месяц. Больше 5 тысяч на своих рыбок, кошек, собак, игуан и других животных тратят 15% россиян ( 11% — от 5 до 10 тысяч рублей, 4% — более 10 тысяч рублей).

Причем почти каждый пятый россиянин (18%) готов не только поддерживать уровень трат на своих домашних животных, но и увеличить бюджет на них, а 8% россиян заявили о своих планах снизить такие расходы.

Какие услуги по уходу за питомцами самые популярные у россиян

По данным опроса Авито Услуг, 73% владельцев домашних животных пользуются услугами ветеринаров, 18% опрошенных водят питомцев к грумерам 18% — пользуются услугами по выгулу питомцев, 13% респондентов обращаются к специалистам по обучению послушанию и основным командам.

На платформу Авито Услуги россияне чаще всего приходят за услугами по регулярному уходу (36% от общего спроса), среди которых стрижка питомца, экспресс-линька, помывка, стрижка когтей, чистка ушей и другие процедуры. 26% спроса приходятся на услуги ветеринаров, 11% — на специалистов по дрессировке.

Фото: Дильдина Светлана