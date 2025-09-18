Я нашел ошибку
За неделю в Самарской области заболеваемость ковидом выросла на 61,5%
В Клявлинском районе во время движения загорелась иномарка
В Самаре делают полосу разгона при выезде с улицы Тихомирова на Народную
Торги по продаже Сергиевской птицефабрики провалились
«Внимание, дети!»: в Штабе общественной поддержки «Единой России» проходит Неделя безопасности дорожного движения
Российские учителя и школьники получили доступ к лучшему образовательному онлайн-контенту
Оштрафована авиакомпания, пассажиры который 17 часов ждали в Курумоче вылета в Сочи
В Самарском политехе открыли новую молодёжную лабораторию
Российские учителя и школьники получили доступ к лучшему образовательному онлайн-контенту

18 сентября 2025 13:27
83
Российские учителя и школьники получили доступ к лучшему образовательному онлайн-контенту

Современный образовательный контент — бесплатно и удобно! Теперь учителя могут использовать обновлённую библиотеку электронных материалов для подготовки к урокам, а ученики — получать домашние задания в приложении «Госуслуги Моя школа».

Преимущества библиотеки

  •  контент соответствует федеральной рабочей программе Минпросвещения
  •  все материалы — бесплатные, их субсидирует государство
  •  можно собрать собственный курс, используя материалы разных разработчиков
  •  удобный поиск и возможность систематизировать подборки материалов
  •  можно отслеживать, как материалы соотносятся с федеральной программой образования
  •  удобная передача материалов — ученики и их родители смогут открыть уроки по QR-коду в приложении «Госуслуги Моя школа»
  •  лимит на продолжительность заказываемого контента — зависит от количества времени в день, которое ученику можно потратить на выполнение домашней или классной работы на компьютере
  •  видно, как ученики осваивают программу

Кто может пользоваться

Любой преподаватель российской школы, у которого есть подтверждённая учётная запись на Госуслугах и доступ к региональному электронному дневнику.

В библиотеке он увидит контент только по своим предметам и классам, в которых он преподаёт, — сведения об этом отобразятся на портале из информационной системы региона.

Как получить доступ к материалам ребёнку

Ученикам нужно дать согласие на доступ к материалам библиотеки и получение сведений об успеваемости. Оно выдаётся в приложении «Госуслуги Моя школа» родителем ребёнка. С 14 лет согласие может дать сам ученик.

Школьники и их родители могут также найти бесплатные дополнительные материалы в каталоге «Моей школы».

