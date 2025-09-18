Российские учителя и школьники получили доступ к лучшему образовательному онлайн-контенту

Современный образовательный контент — бесплатно и удобно! Теперь учителя могут использовать обновлённую библиотеку электронных материалов для подготовки к урокам, а ученики — получать домашние задания в приложении «Госуслуги Моя школа».
Преимущества библиотеки
Кто может пользоваться
Любой преподаватель российской школы, у которого есть подтверждённая учётная запись на Госуслугах и доступ к региональному электронному дневнику.
В библиотеке он увидит контент только по своим предметам и классам, в которых он преподаёт, — сведения об этом отобразятся на портале из информационной системы региона.
Как получить доступ к материалам ребёнку
Ученикам нужно дать согласие на доступ к материалам библиотеки и получение сведений об успеваемости. Оно выдаётся в приложении «Госуслуги Моя школа» родителем ребёнка. С 14 лет согласие может дать сам ученик.
Школьники и их родители могут также найти бесплатные дополнительные материалы в каталоге «Моей школы».