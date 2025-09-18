Российские учителя и школьники получили доступ к лучшему образовательному онлайн-контенту

83

Современный образовательный контент — бесплатно и удобно! Теперь учителя могут использовать обновлённую библиотеку электронных материалов для подготовки к урокам, а ученики — получать домашние задания в приложении «Госуслуги Моя школа».

Преимущества библиотеки

— контент соответствует федеральной рабочей программе Минпросвещения

— все материалы — бесплатные, их субсидирует государство

— можно собрать собственный курс, используя материалы разных разработчиков

— удобный поиск и возможность систематизировать подборки материалов

— можно отслеживать, как материалы соотносятся с федеральной программой образования

— удобная передача материалов — ученики и их родители смогут открыть уроки по QR-коду в приложении «Госуслуги Моя школа»

— лимит на продолжительность заказываемого контента — зависит от количества времени в день, которое ученику можно потратить на выполнение домашней или классной работы на компьютере

— видно, как ученики осваивают программу

Кто может пользоваться

Любой преподаватель российской школы, у которого есть подтверждённая учётная запись на Госуслугах и доступ к региональному электронному дневнику.

В библиотеке он увидит контент только по своим предметам и классам, в которых он преподаёт, — сведения об этом отобразятся на портале из информационной системы региона.

Как получить доступ к материалам ребёнку

Ученикам нужно дать согласие на доступ к материалам библиотеки и получение сведений об успеваемости. Оно выдаётся в приложении «Госуслуги Моя школа» родителем ребёнка. С 14 лет согласие может дать сам ученик.

Школьники и их родители могут также найти бесплатные дополнительные материалы в каталоге «Моей школы».