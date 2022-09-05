Российские органы власти обязали вести аккаунты в «Одноклассниках» и «ВКонтакте»

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Российские государственные органы, органы местного самоуправления, подведомственные организации и суды обяжут создать и вести свои официальные аккаунты в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства.

«Новые требования вступают в силу с 1 декабря 2022 года. Официальный аккаунт госведомства может быть создан в любой соцсети из определенного правительством перечня», — сказано в сообщении.

Документ подготовлен для реализации принятых в июле изменений в закон «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления». Отмечается, что он обязывает госорганы вести аккаунты в социальных сетях, размещая там информацию о своей работе, пишет Газета.

Ранее сообщалось, что Минцифры России подготовило проект распоряжения правительства, предусматривающий создание официальных страниц органами власти и судами в соцсетях, а именно во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

До этого стало известно, что Госдума в заключительном, третьем чтении приняла законопроект, обязывающий российские органы власти завести официальные страницы в отечественных социальных сетях.