Российские космонавты поздравили школьников с Днем знаний с борта МКС

Российские космонавты Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и Олег Платонов поздравили с борта Международной космической станции (МКС) учеников, их родителей и учителей с Днем знаний.

Поздравление опубликовано в Telegram-канале Роскосмоса.

"Не бойтесь трудностей, они закаляют характер и приближают к мечте", – сказал Сергей Рыжиков в обращении к школьникам.

Олег Платонов вспомнил, как когда-то и сам сидел за партой и "мечтал о далеких планетах", а теперь поздравляет ребят прямо из космоса. Алексей Зубрицкий выразил благодарность учителям за терпение, вдохновение и любовь к своему делу.

"Вам, уважаемые учителя, низкий поклон", – сказал он.

Космонавты пожелали школьникам удачи в новом учебном году, стремиться к новым вершинам "и даже к звездам", пишет Смотрим.